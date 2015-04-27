Amy Winehouse'ın ailesinden 'Amy' filmine tepki

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2011'de alkol zehirlenmesinden ölen İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un ailesi, hayatıyla ilgili yeni belgeseli eleştirdi.

Aile sözcüsü "Amy" adlı filmin yanıltıcı olduğunu ve "ilgili herkesin şarkıcıya yardımcı olmak için ne denli büyük bir çaba harcadığını yansıtmadığını" ileri sürdü.

Film yapımcıları ise projeye tam bir nesnellik içinde ve Winehouse ailesinin tam desteği ile yaklaştıklarını söyledi.

Filmin, önümüzdeki ay Cannes film festivalinde gösterime girmesi bekleniyor.

Amy Winehouse 2011 Temmuz'unda 27 yaşında ölmüştü.

Amy Winehouse'un babasının itirazları

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Amy Winehouse'un babası Mitch, BBC Newsbeat'e verdiği mülakatta yapımcıların bazı anahtar detayları filme almadıklarını söyledi.

Mitch filmin dengesiz olduğunu ve kendisinin tasvir edilme tarzından memnun olmadığını kaydetti.

Şu anda Amy Winehouse vakfını yürüten Mitch, filmin kendisinin kızına ihtiyaç duyduğu desteği vermediğini ileri sürdüğünü belirtiyor ve bunun doğru olmadığını söylüyor.

Yapımcılar eleştirilere katılmıyor

Mitch'in röportajı aile sözcüsünün "kendilerinin film ile bir ilişkileri olmadığını" ilan ettikleri bir zamana denk geliyor.

Aileye göre "yanıltıcı olan ve bazı temel yanlışlar içeren bu film, Amy'nin hayatı ve yeteneğini kutlamada kaçırılmış bir fırsat".

Film yapımcıları ise belgeseli savundu.

Yapımcılar "başlangıçta film için Winehouse ailesinden tam destek aldık" diyor.

"Bu film için Amy Winehouse'u yakından bilen kişilerle 100 civarında röportaj yaptık."