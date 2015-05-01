Nusra Cephesi Esad ailesinin memleketi Lazkiye'ye saldırıyor

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Suriye'de Beşar Esad yönetimi için stratejik öneme sahip Lazkiye liman kenti yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı.

El Nusra Cephesi militanlarının, bir diğer Esad karşıtı radikal İslamcı örgüt olan Ahrar'uş Şam'ın da desteğiyle Lazkiye'ye yönelik saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

Lazkiye aynı zamanda Esad ailesinin de memleketi ve şehirde Esad rejimine büyük ölçüde destek var.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya bilgi veren bir ordu yetkilisi Lazkiye yakınlarında toplanan militanlara karşı hava operasyonları düzenlediklerini belirtti ve çok sayıda militanın öldürüldüğünü iddia etti.

Çatışmaların Nusra Cephesi'nin eline geçen İdlib'i geri almak için harekete geçen Suriye ordusu birliklerinin Lazkiye'den çıkmaya çalışmasıyla birlikte patlak verdiği belirtiliyor.

Beşar Esad rejimi karşıtı gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkanı Rami Abdülrahman, Lazkiye'deki yerel halkın da silahlanarak ordu birliklerine destek verdiğini söyledi.

'Tepeleri alırsak Alevi köyleri menzilimize girecek'

Çatışmaların özellikle Lazkiye yakınlarındaki Cebel el Akrad dağlık bölgesinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Cebel el Akrad, Suriye'nin en yüksek bölgesi ve Beşar Esad'ın doğduğu yer olan Kardaha'ya ve diğer alevi köylerine de çok yakın.

Reuters haber ajansına internetten telefon hizmeti veren Skype aracılığıyla bilgi veren bir Ahrar'uş Şam militanı "Cebel el Akrad tepelerini ele geçirirsek Alevi köyleri menzilimize girecek" dedi.

Suriye ordusu ise önce Cebel el Akrad'daki vadiyi tamamen kontrol altına alıp ardından bir hafta önce kaybettiği İdlip şehri Cisr eş-Şugur'u geri almayı hedefliyor.

Esad karşıtı grupların ordu birliklerine karşı olabildiğince fazla sayıda cephe açarak Esad'ı zorlamayı hedeflediği ifade ediliyor.