Nepal: Gümrük kontrolleri 'deprem yardımlarını geciktiriyor'

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Birleşmiş Milletler, geçen haftaki deprem ardından ülkeye gönderilen birçok yardım malzemesinin havalalanındaki gümrükte tutulduğunu belirterek Nepal'e 'gümrük kontrollerini gevşetin' uyarısında bulundu.

BM'nin insani yardımlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Valeri Amos, Nepal'in gümrük işlemlerinin hızlandırılması göreviyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yardımlar Katmandu Havalimanı'na getiriliyor.

25 Nisan'da yaşanan 7.8 şiddetindeki depremin ardından birçok kişi henüz yardımlara erişememiş durumda.

Depremde 7000'den fazla kişi öldü.

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Amos, Başbakan Sushil Koirala'yı BM ile Nepal arasında 2007'de imzalanan bir anlaşmayı hatırlattığını söyledi.

BM yetkilisi, anlaşma kapsamında Nepal'in, bir afet durumunda gümrük kontrollerini daha basit ve hızlı bir şekilde yapma taahhüdünde bulunduğu belirtti.

BM'nin Nepal'deki temsilcisi Jamid McGoldrick ise "Nepal hükümetinin gümrük kontrollerinin yapılması sırasında barış dönemi yöntemlerini kullanmaması gerektiğini" belirtti.

Depremin en çok zarar verdiği ülke Nepal olmakla birlikte, komşu ülkeler Hindistan, Tibet ve Bangladeş'te de 100 kişi öldü.

Avrupa Birliği'nin Nepal temsilcisi Rensje Teerink, Cuma günü bir açıklama yaparak, Nepal'de bulunan yaklaşık 1,000 AB vatandaşından haber alınamadığını söylemişti.

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Ülke uluslararası kamuoyuna daha fazla yardım çağrısında bulundu. Bilgi Edinme Bakanı Minendra Rijal, AP haber ajansına yaptığı açıklamada ülkeye 400 bin çadır gerektiğini ancak şu ana kadar yalnızca 29 bin çadır dağıtıldığını söyledi.

Ekonomi Bakanı Ram Sharan Mahat ise ülkeye yapılan yiyecek yardımının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Ton balığı ve mayonez gönderenler oldu. Bunları ne yapalım biz? Tahıla, tuza ve şekere ihtiyacımız var" dedi.