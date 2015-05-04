İtalyan astronot uzayda ilk espresso'yu içti

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, dün uzayda ilk espressoyu (İtalyan kahvesi) yaparak içti.

Samantha Cristoforetti geçen Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevine başladığında, uzaya giden ilk İtalyan kadın olmuştu.

Cristoforetti dün de uzayda espresso yapıp içen ilk astronot olarak tarihe geçti.

Astronotlar daha önce uzayda kahve ihtiyaçlarını, ancak toz halindeki çabuk kahveyle giderebiliyordu.

TIKLAYIN: UZAYDA ESPRESSO NASIL YAPILIR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için özel olarak düşük yerçekimli ortama uygun şekilde tasarlanan "ISSpresso" adlı makine, İtalyan kahve markası Lavazza ile uzay mühendisliği firması Argotec tarafından geliştirilmişti.

Özel espresso makinesi

Cristoforetti, ISSpresso makinesiyle yaptığı ve özel üretim "Zero-G" kabıyla içtiği kahvenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Argotec firması da dün yaptığı açıklamada "Bugün saat 12.44'te (GMT) Astronot Samantha uzayda yapılan ilk espressoyu içti" dedi.

Uzayda espresso, İtalyanlar için milli gurur kaynağı olmasının yanı sıra uzay ortamında sıvıların ve basıncın gözlenmesi için bir deney de teşkil ediyor.

İtalyan basını, uzayda içilen ilk espressonun, köpüğü, aroması ve sıcaklığıyla neredeyse İtalyan kafelerindekiyle aynı olduğunu ve bunun makineyi tasarlayan uzay ve gıda mühendisleri için büyük bir övünç kaynağı olduğunu yazdı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın "Futura" (gelecek) adlı projesi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışan Samantha Cristoforetti'nin bu ay içinde Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Cristoforetti, 26 Nisan'da 38. doğum gününü uzayda kutlamıştı.