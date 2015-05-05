İran'dan apaçi saç modeline yasak

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İran saçları dik dik şekillenecek şekilde kestirmeyi ve dövme yapmayı "şeytana-tapmak" olarak tanımlayıp yasakladı.

Türkiye'de de gençler arasında yaygın olan saç modeli İran'da da sıklıkla kullanılıyor.

Medyada yer alan haberlere göre İranlı yetkililer bu saç modelini Batılı ve İslam dışı olarak tanımladı.

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İran Berberler Birliği Başkanı Mustafa Govahi "şeytana tapma (anlamına gelen) saç modelleri artık yasak" dedi.

Govahi söz konusu saç modellerini yapacak olan berber dükkanlarını sert cezaların beklediğini ve ruhsatlarının ellerinden alınacağını söyledi.