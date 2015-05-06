Germanwings pilotu bir önceki uçuşta deneme yapmış

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Alman Germanwings havayollarına ait yolcu uçağını Mart ayında Fransız Alplerine düşüren yardımcı pilotun, bir önceki uçuşunda hızla irtifa kaybını denemiş olabileceği söyleniyor.

Bild gazetesinin haberinde Fransız müfettişlere atıfla, Andreas Lubitz'in o gün daha önce yaptığı uçuşta kontrollü alçalmayı denediği kaydediliyor.

Lubitz'in 24 Mart günü 150 yolcu ve mürettebat ile Barcelona'dan Düsseldorf'a giden Airbus 320 uçağını kasten dağa çarptığı sonucuna varılmıştı.

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Fransız yetkililer, bugün yaptıkları incelemeler sonucu hazırladıkları ara raporu açıklayacaklar.

Bild gazetesi soruşturmayı yürütenlere yakın kaynaklara dayandırarak, Lubitz'in bir önceki uçuşunda, "herhangi bir gereklilik yokken bir dakikalık bir kontrollü irtifa kaybı denediğini" yazdı.

Bu denemenin, uçağın düştüğü gün daha erken saatlerde bu kez Düsseldorf-Barcelona seferi sırasında yapıldığı ve uçağın karakutusunda kayıtlı olduğu belirtildi.

Yardımcı pilotun geçmişte depresyon geçirdiği biliniyor.

Geçen ay Alman savcılar Lubitz'in daha önce bilgisayarda intihar yolları ve pilot kabininin güvenliği konularında araştırma yaptığını söylemişlerdi.

Uçağın karakutusundan elde edilen bilgiler uçağın düşüşü sırasında Lubitz'in kapıyı kilitleyerek pilotu dışarda bıraktığına işaret ediyordu.