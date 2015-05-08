Rus Uzay Ajansı, kontrolden çıkan bir uzay aracının dünya atmosferine yeniden girdiği sırada yandığını açıkladı.

Atmosfere yeniden girişin Büyük Okyanus üzerinde olduğu ve yeryüzüne sadece birkaç parçanın ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İnsansız kargo gemisi 28 Nisan'da Kazakistan'dan uzaya fırlatıldı ancak kısa bir süre sonra kontrolden çıktı.

Uluslararası uzay istasyonuna kargo

Progress M-27M adlı uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3 tonu aşkın malzeme taşıyordu.

Progress dünyaya 420 kilometre mesafede yörüngede bulunan istasyondaki altı kişilik ekibe yiyecek, su, yakıt, oksijen ve giysi teslim edecekti.

Ama bir iletişim hatasından sonra araç kontrolden çıkmaya başladı.

Daha sonra Progress yavaş yavaş dünyaya düşmeye başladı ve düşüş sırasında Doğu ABD, Kolombiya, Brezilya ve Endonezya üzerinden geçen bir yörünge izledi.

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Kapsüller, kargo teslim edildikten sonra dönüş sırasında atmosferde yanacak şekilde tasarlanıyor.

Rusya olayın nedenini araştırıyor

Rusya'da Progress'in kontrolünün neden kaybedildiğini araştırmak için özel bir komisyon kuruldu.

2011 yılında, Progress'in önceki modellerinden biri Sibirya'daki kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş ve imha olmuştu.

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Uzay istasyonundaki astronotlar Progress'in kaybedilmesine karşın bile 19 Haziran'da teslim edilecek bir sonraki kargoya kadar yeterli malzemeye sahip.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un sözcüsü zararın 2,59 milyar ruble yani 50 milyon dolar civarında olduğunu söyledi.