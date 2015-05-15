'73 yaş bile egzersize başlamak için geç değil'

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Geç yaşta düzenli egzersiz yapmak, insan ömrünü uzatmakta sigarayı bırakmak kadar olumlu etki yapıyor.

Norveç'te ileri yaştaki 5.700 kişi üzerinde yapılan araştırma, haftada üç saat egzersiz yapanların aktif olmayan yaşıtlarına göre yaklaşık beş yıl daha uzun yaşadıklarını gösterdi.

British Journal of Sports Medicine adlı dergide yayınlanan araştırma sonuçları, hafif de olsa spor yapmanın ömür beklentisini uzattığına işaret ediyor.

Oslo Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada yaşları 68 ile 77 arasında değişen erkekler 11 yıl boyunca izlendi.

Haftada bir saatten az spor yapanların sağlık durumlarında bir değişiklik olmadığı gözlendi.

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Egzersiz düzeyi 30'ar dakikalık altı seans olanların ise ölüm olasılıkları yaklaşık yüzde 40 azaldı.

Araştırmada, 73 yaşında egzersize başlayanların bile ömür beklentilerinin beş yıl uzadığı belirtildi.

Fiziksel aktivitenin ölümleri azaltmakta sigarayı bırakmak kadar etkili olduğu vurgulandı.

Avrupa'da spor yapmayanların oranını araştıran İngiliz Kalp Vakfı yetkililerinden Julie Ward da, hem birçok Avrupa ülkesinde hem de İngiltere'de egzersiz düzeyinin azaldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Yaşınız kaç olursa olsun düzenli fiziksel aktivite kalp sağlığı için yararlıdır ve bunun sonucunda ömrünüzü uzatmaya yardımcı olur. Her 10 dakika bile önemli. Günlük yaşamınızda daha aktif olmak için yapacağınız değişiklikler kalp sağlığınızı geliştirmeye yardımcı olabilir."