Kıbrıs 7 ay sonra yeniden müzakere masasında

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Kuzey Kıbrıs'ta yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades Lefkoşa'daki tarafsız bölgede bir araya gelerek geçen yıl Ekim ayında kesintiye uğrayan barış sürecini yeniden başlattılar.

Liderler bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya geldiler.

Liderlerin bugünkü görüşmede genel olarak konuların üzerinden geçip müzakerelerin yapısı ve sıklığını karara bağlamaları bekleniyor.

Görüşmede, müzakerelerin yeniden başlamasına destek amacıyla dün adaya gelen BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim da hazır bulunuyor.

Görüşmelerin yeniden başlayacağı hafta başında Rum lider Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın Lefkoşa'da Ledra Palas otelinde BM'in davetiyle biraraya gelmelerinden sonra açıklanmıştı.

İlk buluşma olumlu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Danışmanı Espen Barth Eide görüşmelerin 'çok olumlu bir ortamda' gerçekleştiğini söyleyerek ve "Müzakerelerin tekrar başlayacağı 15 Mayıs sabahı hep birlikte, kararlılık gösteren iki liderle çalışmaya başlayacağız. Onların ortak çabasıyla adaya çözüm gelecek" demişti.

Telif hakkı BBC World Service Image caption Kıbrıs Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı'yı bugün BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim ve Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kapıda karşıladı.

Yaklaşık iki saat süren yemeğin ardından Rum lider Anastisiades Twitter hesabından, "Ülkemizin yeniden birleşmesine öncülük edecek, sağlam bir diyalog için şartların yaratılmasını umuyorum" mesajını paylaşmış, Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı da yine Twitter'da, "Olumlu bir görüşme ve iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum" demişti.

Akıncı'nın seçilmesi umut verdi

Gözlemciler Türk toplumunun yeni seçilen lideri Mustafa Akıncı'nın sürecin önünü açabileceğini düşünüyorlar.

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2014 yılı Ekim ayında, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz sondajı için ihaleye çıkmasına misilleme olarak, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'yı adanın güneydoğusuna göndermesi üzerine Rum heyeti müzakereleri terketmiş, müzakereler kesintiye uğramıştı.

Zorlu konular

Taraflar farklı rakamlar verseler de BM tahminlerine göre Türkiye'nin 1974'deki harekatı sırasında 165 bin Kıbrıslı Rum kuzeyden güneye, 45 bin Kıbrıslı Türk de güneyden kuzeye kaçmıştı.

Barış sürecinin önündeki en zorlu konulardan biri, yerinden olanların zararlarının tazmini ve mülkiyet hakları olacak.

İktidar paylaşımı, toprak anlaşmazlıkları ve güvenlik konuları da diğer çetin pazarlık başlıklarından.

Bir anlaşma sağlanabildiği takdirde bunun yeniden Kıbrıs halkının oyuna sunulması gerekecek.

1963 yılında ortak devletin yönetiminde temsili son bulan Türk toplumunun adanın kuzeyinde kurduğu kendi yönetimi şu anda sadece Türkiye tarafından tanınıyor ve bölgenin bütçesinin üçte biri Türkiye tarafından karşılanıyor.