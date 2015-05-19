İran'da yarıda kesilen şampiyonluk kutlaması

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İran'da futbol liginin son haftasında Tractor Sazi takımının şampiyonluk kutlamaları yarıda kesildi, tribünlerde olaylar çıktı ve hükümet sukunet çağrısı yaptı.

Portekizli Teknik Direktör Toni Oliveira'nın çalıştırdığı Traktor Sazi futbolcuları, oyuncuları ve taraftarları şampiyon olduklarını sanarak kutlamalara başladı.

Ama aradan birkaç dakika geçince şampiyonluğu aslında yaklaşık 1000 kilometre güneydeki Sepahan takımının kazandığı anlaşıldı.

Oliveira karışıklığı "Kandırıldık" diyerek açıkladı.

Traktor Sazi son maçında 3-3 berabere kaldı. Oliveira ve yardımcılarına, rakip Sepahan'ın da 2-2 berabere kaldığı söylendi ve kutlamalar başladı.

Ama aslında Sepahan maçı 2-0 kazanmış ve bir puan farkla şampiyon olmuştu. Haber Sazi'nin stadyumuna ulaşınca olaylar çıktı, tribündeki koltuklar ve çöp tenekeleri sahaya ırlatıldı.

Dahası Sazi taraftarları takımları 3-1 öndeyken 10 kişi kalmalarını da kabullenmek zorunda kalmıştı.

'Hasan Ruhani'ye kırmızı kart'

Bu karışıklık ve yanlışlığın ardından internette İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhine "Hasan Ruhani'ye kırmızı kart" kampanyası başlatıldı.

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Kızgın Tractor Sazi taraftarları, İran hiyerarşisinin Azerbaycan'a yakın kuzeyden bir takımın şampiyonluğuna izin vermeyeceğini savunuyor.

İran Spor Bakanı'na olayın soruşturulması talimatı veren Ruhani'nin Tractor Sazi takımını ziyaret etmesi bekleniyor.