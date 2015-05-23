IŞİD, Palmyra müzesine kilit vurdu

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Suriye'de antik kent Palmyra'yı ele geçiren Irak Şam İslam Devleti militanları, buradaki müzerinin kapısına kilit vurdu.

Müzenin önünde militanlar nöbet tutmaya başladı.

Eski Eserler Müdürü Mamun Abdülkerim, militanların bazı alçı heykelleri parçaladığını Roma haraberlerine hakim kaleye bayrak çektiklerini söyledi.

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Müzedeki birçok eser, kentin IŞİD'in eline geçmesinden önce Şam'a nakledilmişti. Ancak kentteki kalıntıların parçalanmasından endişe ediliyor.

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Telif hakkı HEDIYE LEVENT

Birinci ve ikinci yüzyıldan kalma sütunlu yolları ve tapınaklarıyla tanınan Palmyra, antik çağın en önemli kültür merkezleri arasında. Kent, BM'nin kültür örgütü UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

IŞİD militanları, daha önce Irak'ta aralarında Hatra ve Nimrud da bulunan antik kentleri yağmalayarak yıkmıştı.

Örgüt İslamiyet öncesi eserleri "put" olarak niteliyor.

UNESCO, Palmyra'nın zarar görmesinin "insanlık için çok büyük bir kayıp olacağı" uyarısında bulunmuştu.