İranlı komutan Süleymani: ABD'nin IŞİD'le savaşma iradesi yok

Image caption İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani: ABD IŞİD'in Ramadi'ye saldırıları sırasında hiçbir şey yapmadı.

İran Devrim Muhafızları'nın Komutanı General Kasım Süleymani, Irak'ın Ramadi kentinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün eline geçmesinin baş sorumlusunun ABD olduğunu öne sürdü.

Kasım Süleymani, dün Ramadi'deki başarısızlık yüzünden Irak ordusunu suçlayan ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın sözlerine gönderme yaparak, "ABD'nin IŞİD'le mücadele iradesi yok" dedi.

ABD Savunma Bakanı Carter, haftasonu yaptığı açıklamalarda Ramadi'deki yenilgiden Irak ordusunu sorumlu tutmuş ve "Irak ordusunun IŞİD'le savaşacak iradesi yok. Bunu da biz veremeyiz" demişti.

Süleymani ise IŞİD Ramadi'ye saldırırken ABD'nin "hiçbir şey" yapmadığını savundu ve sadece İran ile müttefiklerinin IŞİD tehdidiyle mücadele edebileceğini vurguladı.

İran'ın güneyindeki Kerman bölgesinde konuşan ve devlet haber ajansı İRNA tarafından aktarılan açıklamalarında Süleymani, "Sayın [Barack] Obama, Ramadi ile ABD savaş uçaklarının beklediği El Esad hava üssü arasındaki mesafe nedir? Nasıl olur da Irak halkını koruma taahhüdüyle o ülkede bulunur da hiçbir şey yapmazsınız?" diye sordu.

Kasım Süleymani, ABD'nin tutumunu "Kurulan komploya suç ortağı olmaktan farksız" olarak niteledi.

'IŞİD, koalisyon üyelerine petrol satıyor'

Kasım Süleymani, IŞİD'in hakim olduğu bölgelerdeki petrol kuyularından çıkardığı petrolü, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyona üye ülkelere sattığını da iddia etti.

Süleymani, Tikrit harekatı sırasında İran Devrim Muhafızlarının Irak'taki operasyonlarını bizzat yönetmişti.

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Telif hakkı na Image caption Irak ordusunun Şii milislerin de desteğiyle IŞİD'e karşı gerçekleştirdiği Tikrit harekatı sırasında Süleymani cephede yer almıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre batısında bulunan Ramadi, 17 Mayıs'ta tamamen IŞİD'in eline geçmişti.

Ramadi için verilen mücadele sırasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, şehir ve çevresindeki IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenlendiği açıklanmıştı.