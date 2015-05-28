`Türkiye göçmenlerin Avrupa'ya geçişine göz yumuyor'

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İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Türk yetkililerin rüşvet karşılığı, Suriyeli göçmenlerin yolcu gemilerine izinsiz binerek Yunan adalarına geçişine izin verdiğini iddia etti.

Gazete iddiasını Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri ve Yunan adaları sakinlerinin açıklamalarına dayandırdı.

Gazeteye konuşan doğu Ege adaları sakinleri, adalara uğrayan gemilerde çok sayıda Suriyeli mülteci olduğunu, Türk yetkililerin bu mültecilerin gemiye binişini engellemek için hiç birşey yapmadığını söylüyor.

Daily Telegraph "Avrupa'nın sınır kontrolünde başka bir boşluk" olarak nitelediği durumun, Avrupa'ya kaçak yollarla girmek isteyen göçmenler için, diğer seçeneklerden daha güvenli olduğunu yazıyor.

Haber şöyle devam ediyor: "Göçmenler dayanıksız botlara binip hayatlarını tehlikeye atmadan, kaçakçılık şebekelerine büyük paralar ödemek zorunda kalmadan, Türk yetkililere verdikleri az miktarda Türk lirası karşılığı, Türkiye'nin güney batısından herhangi bir yolcu gemisine binerek Yunan adalarına ulaşabiliyorlar. Oraya vardıklarında da yetkililerin onları orada barındırmak dışında başka bir şansı olmuyor".

Gazeteye konuşan Yunan bir öğrenci, Türkiye'den Midilli'ye yaptığı gemi yolculuğunu şöyle anlatıyor: "250 yolcudan sadece 40'ı Yunandı. Geri kalanlar Suriyeliydi ve Yunanistan'a ulaştıkları için çok mutlu görünüyorlardı."

Yunan sahil güvenlik yetkilileri, son 2 günde Yunan adalarına, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 1,200 göçmenin ulaştığını söyledi.

Gazete Türkiye'den Yunanistan'a kaçak girişlerin durdurulması için iki ülke nezdinde çabaların artırıldığını, ama bunu uygulayacak olan polislerin kaynak sıkıntısı yaşadığını ve siyasi iradelerinin yetersiz olduğunu belirtti.

Daily Telegraph'a göre, Yunanistan'ın ekonomik durumunun kötü olması, gelirini artırmak isteyen bazı Yunan polis ve tekne sahiplerinin de, insan kaçakçılığı işine girmesinde ya da buna göz yummasında etkili oluyor.