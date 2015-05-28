'IŞİD Palmyra'da 20 kişiyi öldürdü'

Telif hakkı Reuters Image caption 20 kişinin 2008'de çekilen bu fotoğraftaki antik tiyatroda öldürüldüğü söyleniyor.

Suriyeli muhalifler, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının antik Palmyra kentindeki Roma dönemine ait amfitiyatroda yaklaşık 20 kişiyi 'infaz ettiklerini' bildirdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD militanlarının tutsak aldıkları 20 kişiyi antik tiyatroda, toplayıp oraya götürdükleri yerel halkın gözleri önünde vurarak öldürdüklerini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, IŞİD'in geçen hafta kenti ele geçirmesinden bu yana öldürdüğü kişilerin sayısı 240'ı buluyor.

IŞİD, yakınlardaki askeri hava üssü ile bir cezaevinde de kontrolü ele geçirdi.

IŞİD'in Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan antik kente zarar verdiğine dair bir belirti ise henüz yok.

IŞİD militanları geçen hafta Palmyra müzesinin kapısına kilit vurmuşlar ve önüne muhafız dikmişlerdi.

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Telif hakkı AP Image caption IŞİD bu hafta yayınladığı videoda antik kentin zarar görmediğini öne sürdü.

Telif hakkı AFP Image caption Cihatçı Welayat Homs sitesinde yayımlanan görüntülerde cezaevinin üzerinde IŞİD bayrağı görülüyor.

Reuter ajansı da IŞİD'le bağlantılı cihatçı bir web sitesinde, kalıntıların 'hasar görmediğini' gösteren fotoğraflar yayınlandığını bildirdi.

Bu fotoğrafların gerçek olduğu bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamasa da, Reuter ajansına göre bölge sakinleri antik kente zarar verilmediğini söylüyorlar.

Suriyeli yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda antik kentteki heykellerin yüzlercesini güvenli yerlere taşıdıklarını belirtmişlerdi.

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IŞİD'in amfitiyatroda öldürülen 20 kişiyi, hükümet güçlerinin yanında çarpışmakla suçladığı, örgütün elinde tutsak bulunan diğer 600 kişinin de aynı akıbeti paylaşmasından kaygı duyulduğu ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler geçen hafta BBC'ye yaptığı açıklamada, Tadmur olarak da bilinen Palmyra kentinde yaşayan 200 bin kişiden yaklaşık üçte birinin IŞİD kente girmeden kaçtıklarını bildirdi.

Ancak Palmyra'daki Suriye güçlerinin başkalarının da kaçmasına engel olduğunu kaydetti.

Palmyra kenti başkent Şam ile Deir el Zor kenti arasındaki yol üzerinde stratejik olarak önemli bir bölgede yer alıyor.