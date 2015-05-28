Tibetli anne Çin'i protesto için kendini yaktı

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Çin'in Tibet'teki baskıcı uygulamalarını protesto eden iki çocuk annesi bir Tibetli kadının kendisini yaktığı bildirildi.

Fransız Haber Ajansı AFP, Sangye Tso adlı 36 yaşındaki kadının, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde, Tibetlilerin çoğunlukta olduğu Zhouni bölgesindeki bir karakolun önünde kendisini yakarak öldürdüğünü bildirdi.

Bölgeden alınan bazı haberlerde polisin daha sonra cesedi olay yerinden kaldırdığı ve kendisini yakan annenin akrabalarının evlerine baskın düzenlediği belirtiliyor.

Ancak Zhouni bölgesi polisi, böyle bir olay meydana gelmediğini açıkladı.

Son yıllarda Çin'de 150'ye yakın Tibetli, dini ve kültürel baskıları protesto etmek amacıyla kendisini yaktı.

Geçen hafta da, Tibetlilerin yoğun olduğu güneybatıdaki Sichuan eyaletinde dört çocuk babası bir erkek kendisini ateşe vererek öldürmüştü.

Tibetlilerin çoğu merkezi yönetimin kendilerine dini baskı uyguladığını ve Tibet kültürünü silmeye çalıştığını söylüyor.

Pekin yönetimi kendini yakma eylemlerini kınıyor ve sürgündeki dini lider Dalay Lama'nın bu olayları ayrılıkçı propaganda gütmek amacıyla kullandığını savunuyor.

Tibet'teki başkaldırının başarısızlıkla sonuçlandığı 1959'dan beri Hindistan'da yaşayan Dalay Lama, bu eylemleri çaresizlik ifadesi olarak niteliyor ve bunları durdurmaya gücünün yetmediğini söylüyor.