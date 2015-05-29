DERGİ - Güneş enerjili taşıt üretiminde sürpriz ülke

Gazetelerde MIT (Massachusetts Institute of Technology) öğrencilerinin güneş enerjisiyle çalışan otomobil tasarımı yaptığına dair haberler çok da ilgi çekmiyor.

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Çünkü son 10-20 yıldır bu türden başlıklar içeren basın açıklamalarına çok sık rastlanıyor.

Fakat bu ay elimize geçen basın açıklaması biraz daha ilginçti. Bu Teknoloji Enstitüsü Massachusetts’de değil de Manipal’da, Hindistan’ın güneybatısındaki bir üniversite kentindeydi. Açıklamayı okudukça ilgimiz daha da artıyordu.

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Türünün ilk örneği olan bu otomobile ‘güneş enerjisiyle çalışan yol aracı’ terimlerinin kısaltmasından oluşan SERVe adı verilmişti. Manipal Teknoloji Üniversitesi, Manipal Üniversitesi ve Hindistan’ın Tata Power Solar adlı en büyük güneş enerjisi şirketinin ortak projesiydi.

Otomobilin tasarımı çok da çekici değil doğrusu; ama konsepti anlatma amaçlı olduğu için estetik kaygıları bir tarafa bırakabiliriz. Arabanın üst kısmı özel kıvrımlı güneş enerjisi panelleriyle kaplı. Aerodinamiği oldukça iyi. Akü ve enerji sistemi Raspberry Pi adı verilen ve öğrencilerin programladığı ve hobi sahiplerinin yaygın kullandığı bir bilgisayarla kontrol ediliyor.

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Ana iskeleti oluşturan çelik boruların etrafı, cam elyafıyla güçlendirilmiş plastik aksamla kaplı. Toplam ağırlığı 590 kg olan araç iki kişilik. Lityum-iyon aküsüyle 145 km yol gidiyor. Maksimum 60 km hıza ulaşmakla birlikte ortalama hızı bunun yarısı kadar.

Tata Solar’ın bağlı olduğu ana şirket Tata Motors Jaguar Land Rover’i 2008’de satın almıştı. Güneş enerjisiyle çalışan bu araca Jaguar ambleminin konmayacağı kesin. Fakat bu projeyi ilginç kılan şey, üzerinde çalışan öğrencilerin güneş enerjisiyle çalışan ve ticari olarak imalata uygun bir araç geliştirmeyi hedeflemesiydi.

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Bu hedefe ulaştığımızda artık bu yoldan geri dönüş olmayacak gibi görünüyor.

Bu makalenin İngilizce aslını BBC Autos’da okuyabilirsiniz.

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