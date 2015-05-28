Etiyopya'da 'yeni' bir insan türü bulundu

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Etiyopya'nın Afar bölgesinde varlığı daha önce bilinmeyen bir insan türüne ait kalıntılar bulundu.

3.3 ila 3.5 milyon yıl öncesine ait çene kemiği ve dişler, bilinen ilk insan türlerinden farklı bir türün de yaşadığını ve insanın soyağacının sanılandan daha karmaşık olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, buldukları 'yeni' insan türüne Afar bölgesinde kullanılan yerel dilde 'yakın akraba' anlamına gelen deyiremeda sözcüğünü de kullanarak Australopithecus deyiremeda adını verdi.

Nature adlı dergide yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, bulunan kemik ve dişler hem insansı hem insan öncesi türlerin özelliklerini taşıyan dört canlıya ait.

Telif hakkı Yohannes Haile Selassie Image caption Kalıntılar, Etiyopya'nın Afar bölgesinde bulundu.

Telif hakkı Yohannes Haile Selassie Image caption Bulunan kemikler 3 milyon yılı aşkın bir süre önce yaşayan dört canlıya ait.

Araştırmaya öncülük eden bilim insanlarından Dr Yohannes Haile-Selassie, BBC'ye yaptığı açıklamada, bulunan insan türünün diş ve çene yapısının bilinen diğer eski insan türleri ile büyük farklılıklar gösterdiğini söyledi.

Haile-Selassie, "Bu türün çene kemikleri çok sağlam. Ayrıca dişleri daha küçük" dedi.

Şimdiye kadar bulunan veriler dikkate alındığında yeni bulunan türün yaşadığı çağlarda dört ayrı insan türünün bir arada var olduğu anlaşılıyor.

Bunlardan en ünlüsü 2.9 - 3.8 milyon yıl önce yaşayan ve bir zamanlar insanın doğrudan atası olduğu sanılan Australopithecus afarensis türüydü.

Telif hakkı Science Photo Library Image caption 'Lucy' diye anılan Australopithecus afarensis'in modern insanın doğrudan atası olduğu düşünülüyordu.

Daha sonra Kenya'da Kenyanthropus platyops adı verilen bir tür ile Çad'da Australopithecus bahrelghazali adı verilen bir tür daha bulundu.

Dr Haile-Selassie, aynı dönemlerde yaşayan farklı insan türlerinin bulunmasını değerlendirirken, "tek bir türün evrimine dayalı varsayımların gözden geçirilmesi gerek" dedi.

İnsanın evrim sürecini daha iyi anlamak için daha çok fosil bulunması gerektiğini belirten Haile-Selassie, bu sayede aynı anda yaşayan farklı türler arasındaki ilişkiler konusunda da ipuçlarının ortaya çıkabileceğini söyledi.