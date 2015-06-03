Yunanistan'dan yeni borç planı önerisi

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Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ülkesini borç krizinden çıkarmak için "gerçekçi bir plan" hazırladıklarını, bu planın "verilmesi zor tavizler" içerdiğini söyledi.

Tsipras'ın önerisi Pazartesi gecesi Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası başkanlarının Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile beraber Berlin'de Yunanistan için yaptıkları toplantının ardından geldi.

Tsipras'ın Çarşamba günü Yunanistan'ın önerilerini görüşmek üzere Avrupa Komisyonu başkanı Jean Claude Juncker ile görüşmesi bekleniyor.

Berlin'deki toplantı hakkında çıkan haberler görüşmenin Atina'ya "son bir öneri" sunmak için yapıldığını söylerken, toplantıda bulunmayan Tsipras IMF ya da Avrupalı yetkililerden konu hakkında kendisiyle temasa geçen olmadığını söyledi.

Tsipras "Onların öneri sunmasını beklemiyoruz, Yunanistan bir plan sunuyor" dedi.

Yunanistan'ın IMF'ye ödemesi gereken 300 milyon euroluk borç diliminin süresi Cuma günü doluyor.

Bu dilim, Haziran ayında ödenmesi gereken toplam 1.5 milyar euroluk IMF borcunun ilk dilimi.

Yunanistan borcunu ödeyemezse euro bölgesinden çıkabilir endişesi yaşanıyor.

Avrupalı liderler ve IMF, Yunanistan'ı daha fazla nakit yardım alabilmesi için daha gazla kemer sıkma politikası uygulamasını istiyor. Ama Yunanistan hükümeti bugüne kadar yeni kemer sıkma politikaları uygulamayı reddetti.