CHP'li gençlik: İktidar halayı çekeceğiz

Telif hakkı Oyku Altuntas Image caption CHP'li gençler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyor

"Kılıçdaroğlu rüzgarı beni buraya getirdi. Partide artık başkaldırı, yeni bir siyasi düzen, gençler var."

CHP Bahçelievler Gençlik Örgütü'nden Akın Yıldız, partisiyle bağını böyle özetliyor.

Öğrenciler de var, çalışanlar da, işsizler de CHP Gençlik Kolları'nda.

CHP Gençlik Kolları; genel merkez, il ve ilçe örgütleri birimleri ile bazı komisyonlar ve yöneticileri aracılığıyla çalışmalarını yürüten üniversite örgütlenmesinden oluşuyor. Birkaç yıldır lise teşkilatlanması için de girişimler var.

Partililer özellikle son iki yılda CHP'nin üye sayısının 1 milyon 700 bine, genç üyelerin sayısının da 200 bine yükseldiğini söylüyor.

CHP'de 18-30 yaş arası her üye, Gençlik Kolları'nın doğal üyesi sayılıyor.

"Gençlik kolları, hem partinin seçim yükünü çeker, hem de partinin kadrolarını besler. Bu amaçla 1951 yılında kurulmuştur. Türkiye'nin ilk siyasi gençlik hareketidir. Uğur Mumcu, Hikmet Çetin, Gürsel Tekin hep gençlikten yetişmedir" diye anlatıyor CHP'li gençler.

Ön seçimin yarattığı olumlu hava ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğine olan güvenleri hissediliyor. Ama dertleri benzer; gençliğin hem partilerinde hem Türkiye siyasetinde daha fazla görünmesini istiyorlar.

"İktidar olunmayan süre boyunca biriken üyeler yaşlanmış ve bazı partililer kendi sıralarının yeni geldiği düşüncesiyle gençlerin önünü açmakta çekimser kalmışlardır ve gençler bu duruma da tepkilidir”, dile getirdikleri diğer görüşlerden birkaçı.

Sohbetlerimizde paylaştıklarının şahsi görüşleri olduğunun, partiyi temsil etmediğinin de altını çiziyorlar.

Telif hakkı Oyku Altuntas Image caption Gençler, görüşlerinin CHP'yi temsil etmediğinin altını çiziyor

Seçim stantlarından esnaf ziyaretlerine

CHP Gençlik Kolları için "kozmopolit yapısıyla" öne çıkan Bahçelievler'in özel bir yeri var, seçimler için de zorlayıcı bir bölge.

Bahçelievler Gençlik Kolları'ndan Burak Yıldırım, "Burası politik ve sınıfsal olarak bir çizgiyle, 'Dereyolu' ile ayrılır. Yenibosna yoğun olarak muhafazakar, ülkücü vatandaşlar ile birlikte Kürt göçmenleri de kapsar; Cem Evi etrafında Aleviler ikamet eder. Okmeydanı ve Gazi Mahallesi'nden sonra önemli bir radikal sol merkezi kimliğini barındırır" diyor.

İstanbul-Bahçelievler'deki Soğanlı Meydanı'nda, partilerin seçim bayrakları üst üste binmiş.

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CHP Gençlik, seçimler için stant çalışmalarına odaklanmış. Milletvekilleriyle beraber esnaf görüşmeleri gibi alan çalışmaları da yapıyorlar.

"Neden siyaset?" gibi başlıklarla eğitimler, aynı zamanda kültür-sanat aktiviteleriyle, örneğin ilçe merkezlerindeki film gösterimleriyle de bir araya geliyorlar.

Üniversitelerde teşkilatlanma konusunda eksik hissetmelerine rağmen, CHP siyasetini ilçelerde öğrencilerin kendi sosyal çevrelerine ve kulüplere taşımaya çalıştığını söylüyorlar.

Büro duvarlarında her hafta belirledikleri program asılı; gün gün stant çalışmaları, düğün, cenaze ziyaretleri gibi faaliyetler not edilmiş.

'Merkez Türkiye, gençlik için değerli bir proje'

Peki CHP gençliğinin siyaseten dertleri neler?

Muratcan Bilışık tekstilci, kendi iş yeri var. Kılıçdaroğlu sebebiyle burada olduğunu söylüyor. Siyasi hedefleri olduğunun da altını çiziyor. Muratcan'a göre geçenlerde duyurulan Merkez Türkiye projesi, "hem iş, hem geleceğe ümitli bakabilmek açısından gençler için değerli bir adım."

İlayda Güven, aralarında en gençleri. 17 yaşında, LYS sınavına hazırlanıyor. Anestezi okumak istiyor. Dershane ve okuldan zaman buldukça partiye destek veriyor, stant çalışmalarına katılıyor.

Siyasetin dışında onu buraya en çok bağlayan, buradaki arkadaşları.

Okul Meclisi'nde olduğunu, münazara gibi etkinlikler yaptıklarını aktarıyor ve "Sağlık alanında ilerledim ama hobim siyaset. Gençlerle diyalog kurmaktan da keyif alıyorum" diyor.

Sınav sistemi, İlayda'ya göre önemli bir sorun.

"Öğrencileri yarış atı gibi yarıştırıyorlar. Dershaneler kapatılıyor. Ben yararını görüyordum, eğitime zarar verir bu" diyor ve ekliyor:

"Sağlık sektörü ile ilgiliyim. Orada da eksiklikler var bence. Hastalar, aradığı ilgi ve çözümü bulamıyor. CHP'de bu konularda değişimler olacağına inandığım için buradayım.

'CHP'de yaş ortalaması hâlâ yüksek'

Telif hakkı Oyku Altuntas Image caption Akın Yıldız: CHP'de genç kotası da olmalı

Akın 25 yaşında. Çalışıyor, aynı zamanda açık öğretimde kamu yönetimi okuyor. Aileden gelen bir siyasi gelenek olduğunu söylüyor. 9 yaşındayken ağabeyi CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Başkanı'ymış.

"CHP'nin milletvekili aday listesi, sence partinin gençleşme vizyonunu yansıttı mı?" diye soruyorum.

Partide yaş ortalamasının hâlâ yüksek olduğunu düşünen Akın, "Kadın kotası olduğu gibi genç kotası da olsun isterdim" diyor.

Gençler CHP'nin "kemikleşmiş, gelenekselleşmiş yapısını" eleştiriyor.

"Bir ara jenerasyon yok. (CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili) Şafak Pavey gibiler olmalı. Parti yukarıdan gençlere inemiyor. Daha özgürlükçü, soldan bakan, gençlerin taleplerini destekleyen partililere ihtiyaç var" diyorlar.

Bunun yanında partide "daha önce sağcı adaylar üzerinden ve tek politikası emekliler, işçiler olan politikalar geliştirildiği ancak şimdi kadroların gençleşmesi için çabalar olduğu" vurgusu var.

'Gezi'ye rağmen genç kitleler apolitik'

Uğurcan Sarıkaya da üniversite öğrencisi. Sendikal sorunlar, sosyal politikalar ve ekonomide sıkıntılar, değindiği konular arasında. Ayrıca "İstanbul'da bile belli bölgelerde eğitim kalitesinin düşük olduğu" görüşünde.

"Öğrenci olarak YÖK'le alakalı değişiklikleri öngören CHP paketini önemsiyorum. 4+4+4 sistemini değiştirecek vaatler var" diyor Uğur.

Aynı zamanda Gezi sürecinin yarattığı ivmeye rağmen apolitik bir gençlik kitlesinin var olduğu, sol görüşe yakın gençlerin örgütlenebileceği yapıların sınırlı olduğu kanısında.

'Silah tutmak istemiyoruz'

Akın ise bireysel özgürlüklerin kısıtlandığı görüşüne katılıyor. "Hiçbir şey yapmadıklarında interneti kapatıyorlar” diyor ve şöyle devam ediyor:

"Genç arkadaşlarım üniversiteye girmek için para vermemeli; parasız eğitim pankartı açtı, poşu taktı diye hapse girmemeli.”

Gençlerin dertleri arasında askerlik de var. 20-21 gibi en enerjik oldukları, işe girecekleri yaşlarda silah tutmak istemediklerini anlatıyorlar.

"Her şeyi geç, 'Vatan sana canım feda' diye koşturuyoruz. Peki devlet benim için ne yapıyor? Sonrası işsizlik" diye katılıyor bir başkası.

Telif hakkı Oyku Altuntas Image caption Burak Yıldırım: Baksanıza, neremiz elit?

"Haftaya finallerim bitiyor. Mezun olacağım, iş yok" diyor Burak Yıldırım.

Peki CHP Gençlik olarak partilerinin halka inemediği, elit olduğu eleştirilerine ne diyorlar?

"Baksanıza, neremiz elit?" diyor Burak. CHP'li gençler üstleri başlarını gösterip gülüyorlar.

"Parti tabanı tamamen halk ama üst noktalara gelince bir Beyaz Türk'lük var" diyor Akın.

Burak bu görüşe katılmıyor:

"Yahu (CHP Genel Sekreteri) Gürsel Tekin'in neresi Beyaz Türk? Şafak Pavey miymiş Beyaz Türk? Yanılıyorlar, örneğin biz hepimiz burada Alevi'yiz..."

Burak, "Türkiye'de siyaset ideolojik katmanlarla değil feodal ilişkilerle, mezhep, memleket ilişkileriyle yürüyor. O yüzden farklı seçim sonuçları... Profesyonel siyasetçilerle yapılmadığı için halka iletmekte zorlanılabiliyor" diyerek CHP'yi savunuyor.

'Halkın AKP'den bıktığını gördüm'

CHP asgari ücreti 949 TL'den 1500 TL'ye çıkarmayı, aile sigortası kapsamında yoksul gençlere 240 lira üniversiteye hazırlık desteği vermeyi vadediyor. Gençler için bu politikaların karşılığı var.

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Peki ama CHP'li gençler gelecekten umutlular mı?

Üniversite öğrencisi Sedat Honca elini kaldırıyor, "Ben umutluyum" diyor ve ekliyor:

"Bundan önce hükümeti bir ilah gibi görüyorlardı. Sahaya indiğimde AKP'den bıktıklarını gördüm. Din gibi konuları sömürü amacıyla kullandıklarını halk fark etti artık."

Ayrılırken 8 Haziran için "İktidar halayı çekeceğiz" diyorlar hep bir ağızdan CHP'li gençler.

Burak araya giriyor gülerek: "Ben YSK'da kavga ediyor olacağım."