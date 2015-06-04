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İnternet devi Google, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin fotoğraflarının "en çok aranan 10 suçlu" araması yapıldığında belirmeye başlamasından ötürü özür diledi.

Google tarafından yayımlanan açıklamada, "Bu durumun yol açtığı karışıklık veya yanlış anlamadan dolayı özür diliyoruz." denildi.

Narendra Modi, Google'da terör suçluları, katiller ve diktatörler için yapılan aramalarda ön sıralarda yer alıyor.

Söz konusu listede çıkan diğer liderler arasında eski ABD başkanı George Bush ile eski Libya lideri Muammer Kaddafi de bulunuyor.

İnternette yapılan arama sonucunda çıkan diğer isimler arasında Yeni Delhi Eyaleti lideri Arvind Kejriwal, avukat Ram Jethmalani, kaçak durumdaki mafya babası Dawood İbrahim ve 1993'de Mumbai'de meydana gelen patlamalarla bağlantılı olarak hapiste bulunan Bollywood oyuncusu Sanjay Dutt da yer alıyor.

Google, "Bu tür sonuçlar çıkması bizde rahatsızlık yaratmaktadır ve Google'ın görüşlerini yansıtmamaktadır. Bazen internette yer alan fotoğraflarla ilgili olarak yapılan tarifler belirgin aramalarda şaşırtıcı sonuçlar verebiliyor. Bu tür beklenmedik sonuçlar çıkmasını önlemek için sürekli olarak algoritmalarımızı geliştirme çabasındayız." dedi.

Google, Hindistan başbakanıyla ilgili sonucun bir İngiliz gazetesinde hatalı bir metaveriyle Modi'nin fotoğrafının yayımlanmış olmasından kaynaklandığını belirtti.

Google'ın özrü, pek çok Hintli politikacı ve yorumcunun sosyal medyada kaygılarını dile getirmeleri ardından yayımlandı.