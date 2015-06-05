DERGİ - Dünyanın en cesur yürüyüşü

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Tam 50 yıl önce Ed White adlı astronotun 23 dakikalık yürüyüşü Amarikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA açısından tarih yazacaktı.

3 Haziran 1965’te Dünya’dan kilometrelerce uzakta Gemini 4 uzay aracından dışarı çıkan White, uzayda yürüyen ilk Amerikalı oldu.

Aşağıda sakince süzülen, bulutlarla kaplı Dünya fotoğrafları, Uzay Yarışı’nın altın çağının simgeleri haline geldi.

White’ın uzay yürüyüşü Amerika açısından bir ilkti. Oysa Sovyet kozmonot Alexey Leonov birkaç ay önce, 18 Mart 1965’te insanlık tarihi açısından uzay yürüyüşünü yapan ilk insan olmuştu.

Bu makalenin orijinalinde yer alan videoda Leonov bu uzay yürüyüşüyle ilgili şunları söylüyordu:

“Olağanüstü bir duyguydu. Daha önce hiç öyle hissetmemiştim. Dünyanın üzerinde serbest duruyor ve onun muhteşem dönüşünü izliyordum.”

Zorlu giriş

Fakat Leonov’un bu tarihi yürüyüşü neredeyse felaketle sonuçlanacaktı. 5,3 metrelik bir kabloyla Voskhod 2 uzay kapsülüne bağlı olarak dışarıda 12 dakika geçiren Leonov’un tulumu uzay boşluğunda şişmişti.

Kapsüle geri giremiyordu. Tulumdaki basıncın bir kısmını alması gerekiyordu. Fakat bu işlem de kanının ısınmasına ve ölüme yol açabilirdi. Ama neyse ki Leonov’un girişimi sorun çıkarmadan işe yaramıştı.

Leonov, kapsül içinde bekleyen meslekdaşı Pavel Belyayev ile Dünya’ya geri döndüğünde araçları Ural dağları yakınlarındaki Sovyet şehri Perm’in kuzeyinde tayga ormanlarına iniş yapmıştı. -5 derecede kurtarılmayı beklediler.

Bu olay fiziksel sağlığı yerinde olan Leonov üzerinde izlerini bıraktı. Geçen ay Londra’daki Bilim Müzesi’ndeki kozmonot sergisinin açılışı için gelmişti. Leonov, kısa uzay yürüyüşü ve ardından karşılaştığı içeri girme sorunu sırasında terden 6 kilo kaybettiğini söyledi.

Leonov ve White’ın cesur uzay yürüyüşleri sonraki daha büyük yürüyüş girişimlerinin temelini atmış oldu. Bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) astronotlar ve kozmonotlar uzay aracı dışında düzenli olarak saatlerce zaman geçiriyor.

Bu makalenin İngilizce aslını BBC Future’da okuyabilirsiniz.

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