İçkili sürüşü engelleyen akıllı arabalar

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Yakın gelecekte akıllı otomobiller sürücüsü alkol sınırını aşarsa motoru çalıştırmayı reddedebilecek.

ABD Trafik Güvenliği Kurumu, sürücülerde aşırı kan alkol düzeyi algıladıysa arabaları devre dışı bırakmak için teknoloji geliştiriyor.

Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, Ford, GM ve Volkswagen gibi otomobil üreticilerinden oluşan konsorsiyum ile araçlar için bir alkol tespit sistemi geliştirmiye çalışıyor.

Yeni teknoloji

Bu teknolojinin bir parçası, direksiyona monte edilmiş, nefes analizi yapan gereç.

Diğeri de, kızılötesi ışın aracılığıyla kandaki alkol seviyesini algılayan motor çalıştırma düğmesi.

Her iki gereç de, sürücü normal nefes alırken alkol düzeyini algılayan pasif sistemler olarak çalışacak.

Sistem sürücünün alkol sınırını aştığını tespit ederse arabayı çalıştırmayı reddedecek.

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Aşamalı olarak uygulanacak

ABD teknolojinin hemen zorunlu hale gelmesinde ısrarlı değil.

Ancak yetkililer bu teknolojinin önümüzdeki beş yıl içinde yeni arabalar için bir seçenek olarak sunulmasını bekliyor.

Sistem önce bazı resmi araçlarda test edilecek.

Bu teknoloji, güvenlik ve sigorta teşvikleriyle, hızla ticari araçlarda da standart hale gelebilir.

Böyle bir teknolojinin özel araçlarda uygulanması ise daha fazla zaman alabilir.

Ancak Toyota da dahil olmak üzere otomobil üreticileri kendi sistemleri üzerinde on yıldır çalışıyor.

ABD'de alkollü sürüşün neden olduğu kazalarda yılda 10.000 kişi ölüyor.