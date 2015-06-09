Şili'de 'sihirli peynir' sahtekarlığı

Telif hakkı think

Binlerce Şililinin kozmetik endüstrisine "sihirli peynir" üretmek için milyonlarca euro ödediği sahtekarlığın zanlısı bir kadın Fransa'da yargılanıyor.

74 yaşındaki Gilberte van Erpe değersiz bir tozu yüksek bir meblağ karşılığında evde peynir yapma aracı olarak satmakla suçlanıyor.

Alıcılar güzellik ürünlerinde kullanılacak "peynire" dönüştüğünde bunun daha da büyük meblağa satılacaği vaadi ile kandırılmış.

14.5 milyon euroluk sahtekarlık Şili tarihinin en büyük sahtekarlığı.

Zanlı Paris'te yargılanıyor

Fransız basını tarafından Madam Gil olarak anılan Gilberte van Erpe 2008 yılında tutuklandı.

Şili'ye iade değilemeyeceği için Paris'te yargılanıyor.

Suç ortağı olduğu iddia edilen üç kişi de yargılanıyor.

Beş binin üzerinde kurban

Fransız basınında çıkan haberlere göre Şili'de 5.500 civarında kişi bu sahtekarlığın kurbanı oldu.

Bu kişiler 400 ile 168.000 euro arasında değişen miktarlar yatırdılar.

Bu kişilere süt eklenirse "peynir" üretmede yardımcı olacağı söylenen gereçler 350 eurodan fazla bir miktara satıldı.

Alıcılara, evlerinde yapılan fermente ürünlerin Fransız kozmetik sektörüne çok daha yüksek bir fiyata satılabileceği söylendi.

Kurbanlara başlangıçta söz verilen getiri ödendi ve bu erken başarı daha büyük miktarlarda yatırım yapmalarına neden oldu.

Evlerini satanlar

Çoğu aile ve arkadaşlarını bu yeni sisteme kaydolmaya teşvik etti.

Bazıları birikimlerini bu işe yatırdı, evlerini sattı ya da "peynir üretimine" konsantre olabilmek için işlerinden çıktı.

Ancak ödemeler durdu.

İlk ödemelerin bir tür piramit şemasıyla, yeni üyeler tarafından finanse edildiği iddia ediliyor.

Kurbanlar arasında van Erpe'nin halka açık konuşmalarına katılan birçok köylünün olduğu da iddia ediliyor.