Hollanda'da 'İslamofobi artıyor'

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Hollanda'da yaşayan Müslümanlara yönelik saldırıların endişe verici boyutta arttığı belirtiliyor.

Resmi verilere göre saldırılar, ayrımcılık ve ırkçı söylemin ötesine geçti. Fiziki saldırılar da kaygı verici boyutlara ulaştı.

Geçen yıl Hollanda'daki Müslümanlara yönelik saldırı, şiddet ve ayrımcılık 3 katına çıktı. Camilere yönelik saldırılarda da iki kat artış oldu.

Hollanda'nın en çok satan gazetesi Telegraaf'a göre ülkedeki Müslümanlar, giderek daha fazla İslam karşıtlığının (İslamofobi) hedefi oluyorlar. İslamofobi ve Ayrımcılık Bildirim Merkezi'ne (MID) yapılan başvurularda önemli bir artış yaşanıyor.

MID verilerine göre, geçen yıl Müslümanlara yönelik ayrımcılık, şiddet ve daldırı, 2013 yılına oranla 3 kat daha fazla oldu.

Camilere yönelik saldırılar da iki katına ulaştı. Örneğin, Ijmuiden kentindeki Kuba Camii'ne geçen yıl 4 kez saldırıda bulunuldu. 1993 yılında açılan cami bugüne kadar 40 kez saldırıya uğradı.

Cami derneği başkanı Süleyman Çelik, farklı saldırılara hedef olduklarını söylüyor. Zaman zaman camiye domuz başı atıldığını, duvarlara aşağılayıcı yazılar yazıldığını belirtiyor.

Kuba Camii Yönetimi, saldırılara ilişkin suç duyurusunda bulunmuş. Ancak Rijnmond bölgesindeki İslami kuruluşların çatı örgütü SPIOR'a göre, Kuba Camii sıradışı bir örnek.

'Müslüman gruplar sessiz kalıyor'

SPIOR yetkilisi Marianne Vorthoren, diğer Müslüman grupların, saldırılar karşısında sessiz kaldığını belirtiyor.

Vorthoren'a göre birçok Müslüman kuruluşu suç duyurusu yapmak yerine, "deve kuşu gibi" başını kuma gömüyor. Cami duvarlarındaki yazıların üzeri hemen kapatılıyor.

Vorthoren Müslümanların, diğer kişilerin bu saldırıları örnek alacağı endişesiyle dışarıya söylemekten çekindiklerini belirtiyor.

İslamofobi ile ilgili şikayetlerin yapıldığı MID yetkilisi Gökhan Genç de suç duyurularının genellikle "ayrımcı ya da ırkçı saldırı" adı altında yapıldığına dikkati çekiyor.

Genç'e göre şikayetlerde İslamofobi veya antisemitizm gibi kavramlar kullanılmadığı için sorunun boyutları yeterince ortaya çıkmıyor. Elde edilen veriler, sadece buzdağının görünen yüzü.

Gökhan Genç, Müslüman gençlerin, endişelerinin ciddiye alınmadığını düşündüklerini söylüyor. Bunun da gençlerin topluma sırt çevirmesine neden olduğunu vurguluyor.

Hollanda polisi, 2015 yılından itibaren Müslümanlara yönelik saldırıları da ayrı bir başlık altında kayıt altına almaya başladı.

Polis, daha önce Yahudi düşmanlığı ve eşcinsellere yönelik ayrımcılığı ayrı başlık altında ele alıyordu. Bunlara bu yıl İslamofobi de eklendi.

Ulusal Polis Şefi Remco Volman, İslamofobi ile ilgili başvurulara ilişkin ilk sonuçların Temmuz ayında alınacağını söylüyor.