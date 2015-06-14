Gürcistan: Selde hayvanat bahçesindeki hayvanlar kaçtı

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayvanat bahçesindeki hayvanların kaçması üzerine halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

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Kaçan hayvanlar arasında kaplanlar, aslanlar, ayılar ve kurtlar da bulunuyor. Hayvanat bahçesinde çalışan bir kişinin öldüğü belirtiliyor.

Telif hakkı n Image caption Bu su aygırı uyuşturularak yakalandı ama bazı hayvanlar öldürüldü

Hayvanat bahçesinden kaçan bir su aygırı kentin ana meydanında uyuşturucu tabancayla yakalandı.

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Kurtarma ekipleri sular altında kalan evlerdeki kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Sel nedeniyle çok sayıda kişinin evsiz kaldığı belirtiliyor.