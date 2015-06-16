Ölen kızının yumurtalarıyla hamile kalmak isteyen anneye ret

Telif hakkı SPL

Londra'da bir mahkeme, ölen kızının dondurduğu yumurtalarını kullanarak hamile kalmak isteyen kadının talebini reddetti.

Kimliği açıklanmayan 59 yaşındaki kadının kızı 28 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hakim Ouseley, "çok acıklı" olarak tanımladığı davada kadının talebini reddetti. Guardian gazetesine konuşan hakim, ret sebeplerinden birinin eksik belge olduğunu belirtti ve "Ölen kızlarının annesi yoluyla soyunu devam ettirmek istediğine dair herhangi bir belge sunulmadığını" kaydetti.

Mahkeme, kanser hastalığına yakalanan kızın ileride çocuk sahibi olabilmek için yumurtalarını dondurduğu, ancak hastalığı ilerleyince "Öldükten sonra da yumurtalarının imha edilmemesi ve 10 yıl saklanması" yönünde bir form imzaladığı ileri sürüldü.

Ancak daha sonra yumurtalarla ne yapılması gerektiği yazan formun hayatını kaybeden kadın tarafından hiçbir zaman doldurulmadığı öğrenildi.

Davacı anne, kızının kendisinden "Yumurtalarıyla anonim bir sperm kullanarak hamile kalmasını istediğini" söyledi.

'Yaş ve ahlaki tartışmalardan bağımsız bir karar'

2011'de bağırsak kanserinden ölen kızının ardından anne, muhafaza eden kuruma giderek yumurtalarını kullanmak istemişti. Kurum anneyi "Hastanın izninin ötesinde bir talepte bulunulduğunu ve hastanın özel taleplerde bulunduğunu varsayamayacaklarını" gerekçeleriyle reddetmişti.

Hakim kararın davacının yaşından ve "Bir annenin kızının soyunu devam ettirmesi" ile ilgili ahlaki tartışmalardan bağımsız olduğunu kaydetti.

Hakim kararda "Bu kararın, zamansız ölen kızlarının kendisinden bir parçanın devam etmesi dileğini yerine getirmek isteyen davacıları daha da üzeceğinin farkında olduğum halde bu talebi reddetmek zorundayım" ifadelerine yer verdi.

Eğer dava kazanılsaydı, davacı kadın, ölen kızının yumurtalarıyla hamile kalacak ilk anne olabilirdi.