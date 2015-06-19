Damdaki ceset uçaktan mı düştü?

Image caption Damında ceset bulunan dükkan, uçağın güzergahı altındaki Kew Road'da.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dükkanın damında ölü bulunan adamın, bir uçağın iniş takımlarından düştüğü sanılıyor.

Polisin soruşturduğu sıradışı olay, Güney Afrika'dan Londra'ya giden bir uçakta kaçak yolcu olabileceği ihbarıyla başladı.

Bu ihbardan yaklaşık bir saat sonra Londra'nın batısındaki Richmond semtinde bir binanın damında bir erkek cesedi bulundu.

Uçakta da ağır yaralı bir başka adam bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaylar arasında bağlantı olup olmadığını bilmediklerini ancak bu ihtimalin soruşturulduğunu açıkladı.

İki adamın, Johannesburg-Londra seferini yapan bir British Airways uçağının iniş takımlarının bulunduğu bölümde saklanarak, tam 12 bin 875 kilometre uçtukları sanılıyor.

Daha önce de olmuştu

Ölen adamın uçuş güzergahında olan, havaalanına yakın Richmond semtinde uçaktan düşmüş olabileceği bildiriliyor.

Durumu ağır olan 25-30 yaşlarındaki ikinci adamın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.

Bulunan ceset üzerinde de otopsi yapılacak.

Eylül 2012'de 26 yaşındaki Jose Matada, Angola-Heathrow seferini yapan bir uçaktan düşerek ölmüştü.

Açılan soruşturmada Matada'nın 12 saatlik uçuşta eksi 60 dereceye varan soğuklara rağmen hayatta kaldığı ancak yere düştüğünde "ölmüş ya da ölmeye yakın olduğu" sonucuna varılmıştı.