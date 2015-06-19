Anish Kapoor'un vajina heykeline saldırı

Ünlü sanatçı Anish Kapoor'un Fransa'da sergilenen vajina heykeli saldırıya uğradı.

Kapoor'un, 60 metrelik çelik tüp heykeli "iktidara gelen bir kraliçenin vajinası" diye nitelediği haberleri tartışma konusu olmuş, eleştirmenler eseri "pis", "iğrenç" gibi sözcüklerle kınamışlardı.

Ünlü sanatçı saldırıyı bir 'trajedi' olarak niteledi ve eserini tanımlarken hiçbir zaman 'kraliçe' sözcüğünü kullanmadığını, basının sözlerini yanlış yansıttığını söyledi.

Le Figaro gazetesine konuşan Kapoor, vandalların "her türlü yaratıcı faaliyetin, tapınılan kutsal bir geçmişin tehlikeye atılması olduğu anlatılan bir azınlık" olduğunu belirtti.

Telif hakkı AP Image caption Kapoor saldırıyı trajedi olarak niteledi.

Saldırganların heykele sprey boya sıktığı Çarşamba sabahı ortaya çıktı.

Heykelin şu anda temizlenmekte olduğu belirtiliyor.

Sanatçının 'Kirli Köşe' adını verdiği eseri, 18. yüzyılda Fransa'nın Kraliçesi olan Marie Antoinette'in oturduğu Versailles Sarayı'nın bahçesinde bulunuyor.

Hint asıllı İngiltereli sanatçı Anish Kapoor, İngiltere'nin prestijli Turner sanat ödülünün sahipleri arasında ve eserleri dünyanın her yerinde sergileniyor.

Kapoor, eserlerini İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunmuştu.