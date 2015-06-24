Almanya'da erotik e-kitaplar sadece gece satılabilecek

Telif hakkı n

Almanya'da erotik içerikli e-kitaplar sadece gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında satılabilecek.

Erotik filmler gösteren sinema salonları için 2002’de getirilen bu kural, artık internette satılan e-kitapları da kapsayacak.

Karar çocukların Schlauchgeluste (Çatı katı arzuları) adlı cinsel içerikli kitaba çok kolay ulaşabildikleri yönündeki bir şikayet üzerine alındı.

Gençlik Koruma Dairesi tarafından alınan bu karar, bazı kesimler tarafından eleştirilirken, Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği yetkilileri şimdi bu yasağın nasıl uygulamaya geçirileceğini belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Bu çerçevede Alman yasalarına göre gençler için "sakıncalı" görülen kitaplar ayrı bir bölümde satılacak. Bu kitaplar, özel bir filtre yazılımıyla "görünmez" yapılacak.

Ancak Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği’nin hukuk ekibinden Jessica Sanger saat sınırlamasının çözüm getirmeyeceğini savunarak "Çocuklar bir yolunu bulur. Yaş kanıtlamaya yönelik bir sistem işe yarayabilir" dedi.

Kuralları ihlal eden sitelere 50,000 Euro ceza verilecek.