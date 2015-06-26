IŞİD militanları Kobani'ye nereden girdi?

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IŞİD militanlarının Kobani'ye nereden ve nasıl girdiklerine dair tartışma sürüyor.

Bu konuda birbirine tamamen zıt açıklamalar dikkat çekiyor.

Militanların Türkiye'den geçtiği tezini savunanlar kentin birçok noktasına girişte kontrol noktaları olduğunu, kuzeyden girmeden bu saldırılardan bir bölümünün asla gerçekleşemeyeceği kanısında.

Türk yetkililer ise bunun bir propaganda olduğunu, fiziki şartlar itibariyle böyle bir olasılık bulunmadığını, elde Türkiye'den girişe dair bir kanıt da olmadığını söylüyor.

Türkiye'den girdiler iddiasının ortaya çıkışı

Kobani'ye Perşembe sabah erken saatlerde başlayan saldırılar ardından Suriye resmi haber ajansı Sana militanların Kobani'ye Türkiye'den girdiğini duyurdu.

Aynı saatlerde bazı Kürt yetkililer bu yönde açıklamalar yaptı.

Kobanê Kantonu Savunma Bakanı Şex Hesen Kobane sınır kapısına bombalı araç saldırılarının Türkiye dışından hiçbir bölgeden gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Burkan El Fırat Komutanı Şervan Derwiş de militanların Türkiye'den girdiğine dair ellerinde görüntü olduğunu söyledi.

YPG'den temkinli açıklama

PYD lideri Salih Müslim "Her şey gösteriyor ki Türkiye'den sızmalar olmuş" açıklamasını yaptı.

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Müslim ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada ise ellerinde kesin bilgi olmadığını, sağ ele geçirdikleri IŞİD militanlarının her şeyi anlatacaklarını söyledi.

YPG Sözcüsü Redur Halil ise ilk açıklamasında militanların Türkiye'den girip girmediklerinin net olmadığını söyledi.

Türkiye'den sert tepki

Türk yetkililer ise militanların Türkiye'den girdiği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparken Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise "karanlık bir odağın Türkiye'yi karalama kampanyası yaptığını" söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "Türkiye IŞİD ile işbirliği yapmadığını ispat etmelidir" açıklamasına tepki gösterdi ve "Olmayan şeyi ispat etmek dünyanın neresinde var" dedi.

Davutoğlu, "Türkiye'nin DEAŞ'la işbirliği yaptığını iddia edenler ispatlamakla yükümlüdür" diye konuştu.

Bu arada Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Elimizdeki veriler örgüt üyelerinin Suriye'nin Cerablus kentinden Kobani'ye sızdığını ispatlamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Valilik açıklamasında "Buna ilişkin görüntüler de en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" cümlesi de yer aldı.

PYD Kobani Eşbaşkanı: 'Bir grubun güneyden girdiği kesin'

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BBC Türkçe'ye konuşan PYD Kobani Eşbaşkanı Ömer Eluş bir grubun güneyden geldiğini kesinleştiğini söylüyor:

"IŞİD üyelerinin nereden Kobani'ye girdikleri konusunda kesin bir şey diyemeyiz ama bir grubun güneyden girdiği kesin."

"Önce güneyde yer alan Berxbodan köyüne girmişler. Orada görgü tanıkları bize IŞİD'in 8 arabayla köye girdiğini, her arabada 10 kişinin olduğunu ve Kürtçe konuştuklarını söylediler."

Burkan El Fırat sözcüsü: Bir grup köprünün altından girerek ulaştı

Suruç'ta bulunan gazeteci Hkmet Durgun, Burkan El Fırat yöneticilerinin militanların Türkiye'den geçtiğini savunmaya devam ettiğini bildiriyor.

Bugün BBC Türkçe'ye konuşan Burkan El Fırat Güçleri'nin Genel Komutanı Hakkı Kobani militanların bir bölümünün Türkiye'den geçtikleri görüşünü yineledi:

"IŞİD'ten bazıları ÖSO elbiselerini giyerek Kobani'nin çevresinden geldiler. Bazı üyeleri de yayan olarak Türkiye'den Kobani'ye girdiler. Ölü ele geçirdiğimiz IŞİD üyelerinin üzerinden Kobani saldırısıyla ilgili görüntüler ele geçirdik. Görüntülerde IŞİD üyelerinin Kobani'ye nasıl saldıracakları ve saldırıda neler yapacakları konuşuluyor."

Şervan Derwiş'in ellerinde görüntüler olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Kobani şöyle konuştu:

"Şimdi savaştayız. Bu konu iyi bir araştırma inceleme gerekiyor. İnceleme ve araştırma sonrasında ancak bir şey açıklayabiliriz. Bizim tahminimize göre Türkiye'den 20 IŞİD üyesi Kobani'ye girdi. Etmenek köyü yakınında bir köprü var o köprünün altından Kobani'ye girmişler. Dün sabah girmişler."

"Kobani sınır kapısında patlama olduktan sonra kapının savunması için kapıya giden bir YPG üyesi ile görüştüm bana "patlamadan sonra baktım Türkiye tarafından 4 kişi geliyor. ÖSO üyesi gibiydiler. 'Daha bunlar kimdir değildir' demeden kapıya el bombası attılar."

Şanlıurfa Kaymakamı Çiftçi: İhtimali yok

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BBC Türkçe'ye konuşan Şuruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi ise mevcut görüntülerin her şeyi ortaya koyduğunu, militanların Türkiye'den geçmiş olamayacağını söyledi. Çiftçi şunları söyledi:

"IŞİD üyelerinin Türkiye'den Kobani'ye girdikleri iddiaları doğru değildir. Böyle bir ihtimal olasılığı da yok. Kamera görüntüleri herşeyi ortaya koyuyor. Sınır hattındaki köylerinin tamamı Kürt köyleri ve HDP, PYD'ye yakın olan insanlardır."

"Sınır hattı boyunca hendekler kazılmış. Kapıda her tarafta Kameralar var. Kameralarda karşıdan IŞİD'in geldiği araçların Kobani içerisinden geldiği çok net. Buna rağmen bunlar tamamen saptırma amaçlı ve kara propaganda amaçlıdır bu tür iddialar."

'Yeni görüntü yayınlanmayacak'

Şanlıurfa Valiliği'nin saldırıyla ilgili yayınlayacağını söylediği görüntülerle ilgili olaraksa Çiftçi, bu görüntülerin dün yayınlanan görüntüler olduğunu söyledi:

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"Aslında Şanlıurfa Valiliği'nin bahsettiği görüntü o sınır kapısındaki kamera görüntüleridir. Aslında o ifadeyi yanlış kullandılar. 2 tane aracın patlatmasıyla ilgili gelen görüntüden bahsetmek istediler. O bilgiyi bizden aldılar. O, IŞİD üyelerinin görüntüsü değil."

"Valiliğin görüntü var derken bahsettiği kapıdaki patlamaya ilişkin kamuoyuna paylaşan görüntüdür. Onun dışında görüntü yoktur."