IŞİD'den Hamas'a: Gazze'yi emirliğe dönüştüreceğiz

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Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) sosyal medyada paylaştığı bir propaganda videosunda, Gazze'nin örgütün yönetimine geçeceği tehdidi dile getiriliyor.

Gazze'yi yöneten Hamas'ı başarısız olmakla ve 'İslam'ın gereklerinin yerine getirilmesi konusunda' yetersiz kalmakla suçlayan IŞİD, "Gazze'de Şeriat kanunları geçerli olacak" diyor.

Videoda masekli bir IŞİD militanı Hamas'a hitaben konuşuyor ve "Sizi, El Fetih'i ve İsrail devletini kökünden kazıyacağız. Bugün Yarmuk'ta yaşananlar (Suriye'deki Filistin mülteci kampı) Gazze'de de yaşanacak" diyor.

Suriye'nin başkenti yakınlarındaki Yarmuk mülteci kampında Filistinli direnişçiler ve IŞİD militanları arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hamas radikal İslamcı örgütlerin Gazze'de güç kazanmaması için çaba sarf ettiğini belirtiyordu.

Ancak İsrail'den gelen açıklamalarda Hamas ve IŞİD'in birlikte hareket ettiği de iddia ediliyor.

İsrail İstihbarat Bakanı İsrail Katz, Sina Yarımadası'nda IŞİD ve Hamas'ın kaçakçılık, silah ticareti ve saldırılar konusunda işbirliği yaptığını belirtti.

Katz, "Gazze için birbirlerine karşı rekabet ettiklerini biliyoruz. Ancak Yahudiler konusunda amaçları ortak" diye konuştu.