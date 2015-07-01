Ulaşım bağlantılar
Siteye gir
Accessibility Help
BBC iD
Notifications
BBC site haritası
News
News
Sport
Weather
Radio
Arts
Menü
Ara
BBC'de ara
BBC'de ara
News Türkçe
BBC News Türkçe haritası
Kategoriler
Haberler
Video
Fotoğraf
Dergi
Spor
Ekonomi
Bilim
Teknoloji
Sağlık
Meclis Başkanı AKP'den İsmet Yılmaz - Türkiye'de Bugün
Canlı
Son güncelleme 1 Temmuz 2015
Paylaş
Bu canlı yayın sayfasında güncellemeler şu anda durdurulmuştur.
Bu haberi paylaş
Paylaşma hakkında
E-posta
Facebook
Messenger
Messenger
Twitter
Google+
LinkedIn
WhatsApp
Flipboard
Başa dön
BBC News Türkçe haritası
Kategoriler
Haberler
Video
Fotoğraf
Dergi
Spor
Ekonomi
Bilim
Teknoloji
Sağlık