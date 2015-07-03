HRW: IŞİD, Kobani'de sivilleri kasıtlı olarak öldürdü

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (HRW-İnsan Hakları İzleme Örgütü), IŞİD militanlarının 25 Haziran'da Kobani ve çevresinde düzenledikleri saldırıda sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğünü bildirdi. Örgüte göre hedef alınanlar arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da var.

Örgütün bugün yayımladığı raporda, IŞİD'in Suriye'nin kuzeyindeki Kürt kenti Kobani'ye yönelik saldırısı ayrıntılı şekilde ele alınıyor.

Rapor için İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne konuşan Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) yetkilileri, IŞİD'in saldırısında 233 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yerel insan hakları kuruluşlarından Suriye İhlalleri Belgelendirme Merkezi'ne göre ise bu sayı 262 ve yaşamını yitirenlerden 12'si çocuk, 67'si de kadın.

TIKLAYIN: KOBANİ SALDIRISININ TANIKLARI ANLATIYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise ölen sivillerin sayısını bağımsız kaynaklardan doğrulatamayacağını ancak rapor için görüşülen kişilerin inandırıcı açıklamalar yaptığını bildirdi.

Telif hakkı BBC World Service

'YPG ve ÖSÖ üniformaları giymişlerdi'

Rapor için görüşleri alınan 15 görgü tanığından sekizi saldırıda yaralananlar. Görgü tanıkları IŞİD militanlarının, halkı şaşırtmak için PYD'nin askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) ve Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) üniformalarını giydiklerini söylüyor.

Tanıkların ve yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre IŞİD militanlarının bazıları makinalı tüfekliydi, bazılarının elinde ise bıçaklar ve el bombaları vardı.

Militanlar önce 25 Haziran Perşembe günü yerel saatle sabah 04.00'te, Kobani yakınında üç araçla intihar saldırıları düzenledi. Daha sonra bazıları araçlarla bazıları yaya olarak Kobani'ye girdi ve kimisi kaçan sivillere ateş açtı. Rapora göre IŞİD militanları mümkün olan en fazla sayıda insajnı öldürmek için bazı sivilleri evlerine dek izledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne konuşan 33 yaşındaki Fatima adlı Kobanili bir Kürt, kentte yaşananları şöyle anlattı:

"(IŞİD militanları) kasıtlı olarak bize ateş açtılar. Oysa biz savaşçı değildik. Sadece hastaneye gitmeye çalışıyorduk."

Fatima, saldırının düzenlendiği günün sabahında, bir gün önce ölen babasının cenazesini almak için hastaneye gittiklerini; IŞİD militanlarının eşini ve bir arkadaşlarını öldürdüğünü, bacağından ve kolundan vurulduğunu söylüyor. Halen Şanlurfa'daki bir hastanede tedavi gören Fatima, saldırıdan bir gün sonra, aynı anda tedavi görürken anne olmuş.

Telif hakkı EPA

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda, YPG'nin 27 Haziran'da kentte kontrolü yeniden sağlamasının hemen ardından 28 Haziran'da yaptığı açıklamaya da yer verdi. Açıklamada, "Saldırganlardan tümünün öldürüldüğü, yedisinin ise Türkiye'ye kaçtığı" iddia edilmişti.

'Kobani'deki saldırı soruşturulmalı'

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'nin bağımsız komisyonunun Kobani'deki saldırıyı soruşturmasını ve en kısa sürede bu konuda bir rapor hazırlayarak kamuoyuna açıklamasını istedi.

Örgüt ayrıca saldırının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından incelenmesini talep etti. Örgütün raporunda, Kobani'deki katliam gibi Suriye'deki tüm ihlallerin sorumluları hakkında soruşturma açılabileceği ve sorumluların adalet önünde hesap verebileceği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi Ağustos 2014'te aldığı 2179 sayılı karar ile IŞİD'e yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Kararda ayrıca BM üyesi ülkelere, IŞİD'in militan sayısını ve mali kaynaklarını artırmasını önleyecek önlemler almaları çağrısı yapılmıştı.