Online alışverişlerinizi yüzünüzle ödemeye hazır mısınız?

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Mastercard internetten alışverişlerde ödemeyi onaylamak için kullanılacak bir yüz tanıma programı uygulamasını test ediyor.

Teste katılan kullanıcılar tıpkı "selfie" çeker gibi telefonlarını yüzlerine kaldırıyorlar ve bu şekilde internetten satın aldıkları şeyin ödemesini onaylamış oluyorlar.

CNN'e konuşan şirketin güvenlik uzmanı Ajay Bhalla "Selfie'leri seven yeni nesil... bence bu uygulamayı da çok sevecek" diyor.

BBC'ye konuşan başka bir uzman ise yüz tanıma sisteminin fazladan güvenlik önlemleriyle kullanılması gerektiğini söylüyor.

Pen Test Partners'ta güvenlik araştırmacısı olarak çalışan Ken Munro "Google Android telefonlarda yüz tanımayı kullanmayı denedi ve ilk zamanlarda çok fazla sorun yaşadı."

"İnsanlar sadece birinin fotoğrafını çekip onu kameraya doğru tutarak telefonu kilitleyebileckelerini fark ettiler."

Google daha az güvenli olduğunu kabul etmişti

Google da yüz tanıma sistemini telefona çizilen bir şekilden ya da bir PİN kodundan ve şifreden daha az güvenli olduğunu kabul etmişti.

Mastercard uygulaması ise bu özelliği kullananlardan gerçekten insan olduklarına kanıt olarak göz kırpmalarını istiyor. Ancak bu özellik de geçmişte atlatılmıştı.

Munro "İnsanlar fotoğraf çekerek onlardan bir animasyon yaptılar, fotoğrafların üzerine gözkapağı çizdiler (ve oynattılar)" diyor "O zamandan bu yana biyometrik gelişti ama henüz o noktada değiller."

Mastercard yüz tanıma sistemini SecureCode'a bir alternatif olarak geliştiriyor. SecureCode internetten alışveriş yapanlara para ödemeyi onaylamak için bir şifre soruyor.

Şirket geçen sene bu teknolojinin 3 milyar işlemde kullanıldığını söyledi.

"Ek güvenlikle kullanılmalı"

Mart ayında Çinli alışveriş sitesi Alibaba bir yüz tanıma sistemini tanıttı ama henüz piyasaya sürmedi.

Mastercard'ın denemesi ise ABD'de 500 kişi arasında yapılıyor.

Munro ilave güvenlik önlemlerinin gerekliliğini şu şekilde açıklıyor: "Normal bir şifre kaybolduğunda, unutulduğunda ya da bir şekilde geçersiz olduğunda, basitçe değiştirebilirsiniz."

"Yüz tanıma verileriniz çalınırsa ne yapacaksınız? Yüzünüzü değiştiremezsiniz."

Mastercard ayrıca müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak parmak izi güvenliği ve ses tanıma üzerinde de çalıştığını söylüyor.

Munro'ya göreyse en iyi güvenlik biraz külfetli olan.

"İdealinde yüz tanımanın bir PİN ile beraber kullanılmasını tercih ederim. Her iki sistemin de açıkları var ama ikisi bir araya geldiğinde harika çalışacaktır."