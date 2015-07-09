Translara yönelik ayrımcılığa karşı 'cinsiyetsiz tuvalet' geliyor

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Belçika'nın Flaman bölgesi, transseksüel ve travestilere yönelik ayrımcılığı önlemek amacıyla, 'cinsiyetsiz tuvalet' uygulamasına hazırlanıyor.

Kısa süre içerisinde Flaman Parlamentosu'ndaki tuvaletlerde 'kadın', 'erkek' gibi tanımlamalar kaldırılacak.

Flaman Hükümeti, kadın - erkek ayrımını önlemek amacıyla, 'nötr cinsiyet' uygulamasına geçmeyi amaçlıyor.

Eşit haklardan sorumlu bakan Liesbeth Homans, bu nedenle resmi iş ilanlarında cinsiyet bölümünün kaldırılacağını açıklamıştı.

Cinsiyetsiz tuvalet de yine Bakan Homans'ın önerisi. Değişikliğe gerekçe olarak, transseksüel ve travestilerin tuvaletlerde yaşadığı sorunlar gösteriliyor.

İlk uygulama, kısa süre içinde Flaman Parlamentosu'nda başlıyor. Parlamento binasındaki tuvaletlerdeki 'kadın', 'erkek' gibi tanımlamalar kaldırılacak.

'Yanlış tuvalette oldukları konusunda uyarılıyorlar'

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Bunun yerine, tuvaletin herkes tarafından kullanılabileceğini belirten özle bir işaret yer alacak.

Eşcinsel hakları savunucusu Çavaria adlı derneğe göre bu çok olumlu bir adım.

Çünkü derneğe gör, çok kimse farketmese de cinsiyet değiştiren ya da kendisini doğduğu cinsiyetten farklı hissedenler için bu ciddi bir sorun.

Dernek sözcüsü, "Transseksüel ya da travestiler tuvalete girdiklerinde, oradaki diğer kişiler tarafından yanlış tuvalette oldukları konusunda uyarılıyorlar. Bu da oldukça acı verici" diyor.

Flaman Bakan Homans, cinsiyet ayrımına son vermek amacıyla "daha da ileri gideceğini" söylüyor.