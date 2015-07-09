Rusya, 'Srebrenitsa soykırımı' tasarısını reddetti

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde Srebrenitsa katliamını 'soykırım' olarak niteleyen karar tasarısını veto etti.

Oylamada, dört konsey üyesi çekimser kaldı, diğer 10 üye karar tasarısına destek belirtti.

1995'te Bosnalı Sırp birlikleri, 8.000 Müslüman erkek yetişkin ve çocuğu öldürmüştü. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliamla ilgili karar tasarısı Sırpları öfkelendirmişti.

Karar tasarısı, katliamın 20'nci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanmıştı.

Katliamdan önce Srebrenitsa Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmişti.

Kenti Hollandalı barış gücü askerleri koruyordu.

Ancak askerler, Bosnalı Sırpların tehdidi üzerine buradan çekilmişti.

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Sırbistan da Srebrenitsa katliamını kınamıştı.

Ancak Sırbistan soykırım ifadesine karşı çıkıyor.

ABD ve İngiltere tarafından hazırlanan karar tasarısında "Srebrenitsa'daki trajik olayların soykırım olarak tanınmasının uzlaşma için önkoşul" olduğu belirtiliyordu.

BM Güvenlik Konseyi'nin ABD, Çin, İngiltere ve Fransa'yla birlikte veto yetkisi bulunan beş daimi üyesinden biri olan Rusya, bu karar tasarısının 'yapıcı' olmayacağını ve bölgede gerilimi tırmandıracağını savundu.