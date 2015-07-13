Yunanistan'a yardım karşılığı ağır koşullar

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Euro Bölgesi liderlerinin Brüksel'de yaptığı 17 saatlik zirvede, Yunanistan'ın bölgede kalması için bir destek planı üzerinde anlaşıldı.

AB üç yıl içinde Yunanistan'a 86 milyar euroluk bir finansman sağlayacak.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, "zorlu bir mücadele ile" bir "büyüme paketi" aldıklarını ve borçların yeniden yapılandırılmasını kabul ettirdiklerini söyledi.

Tsipras, "Yunanistan yeniden ekonomik büyüme sağlamak ve egemenliğini yeniden kendi ellerine almak için mücadele edecek" dedi.

Ama birçok yorumcu, şimdilik yalnızca ana hatları bilinen anlaşmanın Yunanistan'ın sekiz gün önce referandumla reddettiği birçok "mali reform" şartını içerdiği görüşünde.

Atina yönetimi müzakerede ayrıntıdaki bazı koşullarını kabul ettirmiş görünse de anlaşma, ana hatları itibarıyla Yunanistan'ın kendi maliyesini kontrol etme iddiasından şimdilik atılmış geri bir adım olarak görülüyor.

BBC'ye konuşan Yunanistan İşsizlikle Mücadele Bakanı Rania Antonopoulos ise Avrupa kurumlarının Yunan bankalarının kısa sürede acil yardımda bulunmayacağını, bankaların en az iki gün daha kapalı olacağını söyledi.

Antonopoulos kemer sıkma önlemlerinin ve Yunan bankalarının geçici olarak kapalı olmasının ülkede resesyonu derinleştireceğini belirtti.

Atina'dan fon yönetimi

Varılan anlaşmanın ekseninde, kurtarma paketi karşılığında Yunanistan'ın bazı varlıklarının Euro Bölgesi tarafından yönetilecek bir borç geri ödeme fonuna aktarılması bulunuyor.

Yunanistan'ın 50 milyar euroya kadar varlıkları bu fona aktarılacak ve bu fon Yunan bankalarının ayağa kaldırılması ve borçların ödenmesi için kullanılacak.

Ama bu fon Almanya'nın ısrar ettiği gibi Lüksemburg'dan değil, Yunanistan'ın istediği gibi Atina'dan yönetilecek.

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Brüksel'de gece boyunca süren görüşmelerde fonun nereden yönetileceği engelinin çok zor aşılabildiği söyleniyor.

Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem'un verdiği bilgiye göre, özelleştirmeler de bu fon üzerinden yapılacak.

Fon, satışlardan elde ettiği gelirlerden 25 milyar euroyu Yunanistan'a geri verecek. Bu meblağ Yunan bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesinde kullanılacak.

Köprü finansmanı

Yunan bankacılık sisteminin çökmemesi ve bu yaz vadesi gelen borç ödemelerinin karşılanabilmesi için hemen görüşmelere başlanacak, bir tür geçiş dönemi ya da köprü finansmanı sağlanacak.

Kurtarma paketi yürürlüğe girmeden önce Yunanistan'ın Temmuz ve Ağustos aylarında Avrupa Merkez Bankası'na 7 milyar euro ödemesi gerektiği söyleniyor.

Merkel net: Borç silme yok, yapılandırma var

Euro Bölgesi ayrıca Yunanistan'a borçlarını yeniden yapılandırmak için müzakereler yapılacağı sözü de vermiş oldu.

Ama bu Yunanistan'ın istediği gibi borçların bir kısmının silinmesi şeklinde gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro Grubu yani Euro maliye bakanlarının borçların vadesini uzatmayı değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Merkel bu konuda bir B planına ihtiyaç olmadığını söyleyerek sert bir tutum sergilemiş oldu.

Yunan Parlamentosu ne diyecek?

Şimdi anlaşma önce Yunanistan Parlamentosu'nun onayına sunulacak. Kabul edilirse Almanya Parlamentosu'ndan da Çarşamba gününe kadar geçmesi gerekecek.

Yunanistan Parlamentosu'nun ayrıca anlaşmayla kabul edilen bazı önlemleri hayata geçirmek için aynı oturumda bazı yasaları da kabul etmesi gerekiyor.

İstenen önlemler arasında Yunanistan hükümetinin vergileri artırması, emeklilik sisteminde yeni kesintilere gitmesi, kamu harcamalarını azaltması da var.

Tsipras: Şimdi evdeki mücadele başlıyor

Başbakan Tsipras "reformlar" diye nitelenen adımları uygulamanın çok güç olacağını kabul etti ama "Dışarda savaştık, şimdi eve dönüp çıkar gruplarına karşı orada da mücadele etmemiz gerekecek" diye konuştu.

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Tsipras "Bunlar ekonomide durgunluk getirecek önlemler fakat anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle yatırımların akmaya başlamasını ve durgunluğu bu şekilde aşmayı umuyoruz" diye konuştu.