Arınç: Suriye sınırında fiziki güvenlik sistemi kurulacak

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Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye sınırında fiziki bir güvenlik sistemi kurulacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Davutoğlu başkanlığında, Başbakanlık Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda güvenlik güçleri yetkilileri, Suriye'deki gelişmeler ve sınır güvenliği konularında bilgi verdi.

'Sınırın kritik bölgeleri tespit edildi'

Toplantının ardından bir basın toplantısı gerçekleştiren Bülent Arınç sınırda bir fiziki güvenlik sistemi kurulacağını söyledi:

"Suriye sınırında yaşanan olaylara ilişkin entegre bir sınır sistemini veya sınır fiziki güvenlik sistemini bugünkü sunum içerisinde detaylı olarak, özellikle Suriye sınırımızdan sorumlu tutulan Bakanlar Kurulu kararımızla Milli Savunma Bakanlığımız ve bazı konularda yetkilendirilmiş olan İçişleri Bakanlığımızın müşterek bir sunumu olarak dinlemiş olduk. Burada asıl önemli olan DAEŞ tehdidine karşı teröristlerin geçiş noktalarını engellemek ve bunun için fiziki engellerin alınmasıdır. Sınırda fiziki güvenlik sistemi kurulacaktır.

"910 kilometrelik sınırın özellikle kritik olan bölgeleri tespit edildi. Özellikle giriş çıkışlar için tespit ettiğimiz noktalar için bir entegre sınır güvenlik sistemi kurulacaktır.

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"Bu hiçbir zaman duvarlar örmek şeklinde değil, özellikle kaçakçı ve terörist geçişleri önleyecek bir sistem, entegre olarak düşünülmüştür. İçinde Aselsan ve başka kurumların da olduğu bir çalışma ile mükemmel bir çalışma yapılmış."

Arınç, Türkiye'nin IŞİD'e karşı yeteri kadar mücadele vermediği yönündeki iddialara da tepki gösterdi.

Arınç, "Bu alçakça bir yalandır. Hiçbir noktası doğru değildir. DAEŞ, Türkiye'nin lanetlediği bir terör örgütüdür. Ülkemiz terörün her türüyle olduğu gibi bu terör örgütüyle de mücadele etmeye kararlıdır" dedi.

'600'e yakın kişi DAEŞ şüphesiyle gözaltına alındı'

Hükümet sözcüsü, "Biz DAEŞ'i biz DAEŞ konuşulmazken bile terör örgütleri listesine aldık" diye konuştu.

Arınç basın toplantıda IŞİD'e karşı Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili de bilgi verdi.

Arınç şunları belirtti: "1 Ocak 2015'ten bu yana 600'e yakın kişi DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Bunlardan 102'si tutuklanmıştır."

'Polislere saldırıda PKK bağlantısı araştırılıyor'

Arınç, Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

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"Apocu fedai timinin, gerçekten PKK bağlantısı olup olmadığı, yoksa bireysel olarak mı bu eylemi yaptıkları, propagandaya yönelik olarak mı böyle bir duyuruda bulundukları konusu hem istihbaratımız, hem de güvenlik güçlerimiz tarafından süratle araştırılıyor.

"Ama neresinden bakarsak bakalım, bir terör örgütünün işlediği bir terör suçudur. Kan dökülmüştür."

'HDP'liler neden orada yoktu?'

Suruç saldırısıyla ilgili olarak Arınç, kültür merkezindeki iki güvenlik kamerasının yaklaşık 10 aydır çalışmadığını söyledikten sonra HDP'li görevlilerin ve belediye yetkililerin olay yerinde olmadığını söyledi:

"HDP’lilerden ve belediye yetkilerinden birisi yoktu aralarında. Tüm bu soruların yanıtlarını bulacağız. Hâlâ hükümeti hedef alan ve kan üzerinden terör örgütü propagandası yapanların dikkatli olmasını diliyorum. Fevkalade bir algı operasyonu yapılıyor ve Türkiye DAEŞ’e müdahilmiş algısı yapılıyor.

Tüm kayıtlar gösteriyor ki Suruç’ta her gün en az 3 gösteri yapılıyor ve açıklamalar yapılıyor. Açıklama yapanlar da HDP görevlileri. Neden orada yoklardı? Herkesin dikkatli olmasını diliyorum. Hükümetimiz görev başında."

Arınç'ın bu açıklaması ardından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş şu tweeti attı: "Merak etme, hepimiz bir gün eninde sonunda ölenler arasında olacağız. Üzme kendini."