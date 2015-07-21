Fransızca Scrabble şampiyonu tek kelime Fransızca bilmiyor

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Fransızca Scrabble kelime oyunu şampiyonluğunu tek kelime Fransızca bilmeyen Yeni Zelandalı Nigel Richards kazandı.

Dün Belçika'nın Louvain kentinde yapılan Scrabble finalinde, Richards, Fransızca konuşulan Gabon adına turnuvaya katılan Schelick Ilagou Rekawe'yi 2-0 yenmeyi başardı.

Richards'ın bu yılın başlarında Fransızca Scrabble sözlüğünün tamamını 9 hafta içinde ezberlediği belirtildi.

Bu sözcükler arasında argo terimler ve karmaşık fiil çekimleri de yer alıyor.

Daha önce de İngilizce Scrabble Şampiyonluğunu elde eden Yeni Zelandalı Richards halen Malezya'da yaşıyor.