Uykuyla kanser arasındaki ilişkinin sırrı çözüldü

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Araştırmacılar, aileden gelme meme kanseri riski olan kadınların asla vardiyalı çalışmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, bununla birlikte, insanlar üzerinde daha fazla testin gerekli olduğuna dikkat çektiler.

Veriler uyku düzeni bozulan hayvanların, aynı miktarda yiyecek yemelerine rağmen, % 20 daha ağır olduğunu da gösterdi.

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İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar, vardiya işçileri ve uçuş görevlilerinde meme kanseri gibi hastalıkların riskinin genellikle daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

Bir görüşe göre, vücut saati yani vücudun iç ritminin bozulması hastalık riskini artırıyor.

Ancak, bağlantının nedeni belirsiz çünkü vardiyalı çalışan kişinin kansere yakalanma olasılığı, sosyal sınıf, aktivite düzeyleri ya da aldığı D vitamini miktarı gibi faktörler nedeniyle de daha yüksek olabiliyor.

Meme kanserine yakalanma eğilimli farelerin vücut saati, bir yıl boyunca her hafta 12 saat gecikmeli çalıştı.

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Normalde vücutlarında 50 hafta sonra tümörler ortaya çıkan farelerin uyku düzenleri bozulunca tümörler sekiz hafta önce belirdi.

İnsanlar için sonuçları yorumlamada ise bir çok zorluk var.

Ancak araştırmacılar, eşdeğer etkinin vücut ağırlığının 10 kg artması ya da risk altındaki kadınların yaklaşık beş yıl önce kansere yakalanması olabileceğini tahmin ediyor.