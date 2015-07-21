DERGİ - İş hayatında ne kadar dayanıklısınız?

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Harvard Business Review’in iş hayatına ilişkin dayanıklılık testini uygulayın.

Uzmanlar dayanıklı olmanın hayatın birçok alanında olduğu gibi kariyer bakımından da gerekli bir özellik olduğunu belirtiyor.

Hayatınızda çok fazla zorlukla karşılaşmamışsanız ve ne kadar dayanıklı olduğunuz konusunda bir fikriniz yoksa Harvard Üniversitesi tarafından yayımlanan işletme dergisi Harvard Business Review’in (HBR) hazırladığı testten yararlanabilirsiniz. Dergi, üç temel alanda güçlü ve zayıf yanlarınızı tespit etmenizi sağlayarak dayanıklılığınızı ölçmenizi sağlıyor: Yenilik, kontrol ve kararlılık.

Yenilik: Bu konuda yüksek skor kaydetmek yeniliğe açık olduğunuzu gösteriyor. İstikrarın bir yaşam biçimi olmadığı düşüncesi sizi rahatsız etmiyor. Yenilginin size kapıları kapatmaktan ziyade yeni bir öğrenme fırsatı sunduğuna inanıyor ve zorlukları avantaja dönüştürme gücünü taşıyorsunuz demektir.

Kontrol: Bu kategoride yüksek puan almanız hem iş hayatınızda hem de özel yaşamınızda sizin kontrolünüzde olan ve olmayan şeyler arasında ayrım yapma yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir. Duygusal açıdan karşılaştığınız zor durumları şakaya vurarak üstesinden gelebiliyorsunuz. Kendi sınırlılıklarınızın farkında olmanız işiniz ile özel yaşamınız arasındaki dengeyi rahat kurmanıza ve tükenmişlik duygusu yaşamamanıza yardımcı oluyor.

Kararlılık: Bu kategori sizin etrafınızdaki dünyaya ne kadar angaje olduğunuzu gösterir. Bu alanda alınan yüksek puan, sizin yaşamınıza anlam katan şeylerin tümüyle farkında olduğunuzun göstergesidir. Sevdikleriyle zaman geçiren ve iş dışında yaşamı daha dolu yaşamayı sağlayan hobiler ve alışkanlıklar edinmiş bir kişisiniz demektir.

İngilizce bilmeyenler için Dayanıklılık Testi

(Bağlantıya tıklayarak HBR’nin test sayfasına girin ve burada Türkçeye çevrilmiş soruları okuyarak testi orada cevaplayın.)

Ne Kadar Dayanıklısınız?

Aşağıdaki durumlarda ne şekilde tepki verirdiniz?

1. İşinizde terfi etmeyi bekliyordunuz ama işvereniniz o göreve daha kalifiye bir adayın getirildiğini söyledi.

- Üzülseniz de bir şey demezsiniz.

- Hayal kırıklığına uğradığınızı kabul eder ve tam açıklama yapılmasını talep ederdiniz.

- Gelecekte terfi etme şansınızı artırmak için ne yapmanız gerektiğini sorardınız.

2. Sizin hakkınızda çok da iyi şeyler söylenmeyen bir konuşmaya kulak misafiri oluyorsunuz.

- Sizi rahatsız etmemiş gibi davranırsınız.

- Sizin hakkınızda konuşanların sizi zaten iyi tanımadığını hatırlatırdınız kendinize.

- Sakince o kişilerin yanına gidip neden hakkınızda öyle düşündüklerini anlamak istediğinizi söylerdiniz.

3. Cuma akşamı patronunuz yanınıza gelip Pazartesi günü önemli bir müşteriyle yapacağı görüşme için hazırlık yapmanızı istiyor. Siz ise o hafta sonu için ailenizle birlikte kampa gitmeyi planlamıştınız.

- Görevi kabul eder, hafta sonu planlarınızdan hiç söz etmezdiniz.

- Kamp planınızdan söz eder, ama patronunuz bu işin önemini vurgulayınca görevi kabul ederdiniz.

- Patronunuza ailenizle plan yapmış olduğunuzu söyler ve toplantıyı Salı gününe ertelemenin mümkün olup olmadığını sorardınız.

4. Çalıştığınız şirketin Pekin’de bir şube açacağını öğreniyorsunuz. O piyasada başarı göstermek biraz zor, ama siz o şubenin başına geçecek tecrübeye sahip olduğunuza inanıyorsunuz.

- Riskleri göz önünde bulundurup bu fırsatı değerlendirmekten vaz geçerdiniz.

- Etrafınızdaki insanlarla bu işin avantaj ve dezavantajlarını tartışırdınız.

- Hemen işe girişirdiniz.

5. En iyi arkadaşınız sağlığınızla ilgili endişeleri olduğunu söyleyip sizi kendi fitness merkezine kaydetmek istiyor.

- Teşekkür eder, ihtiyacınız olmadığını söylersiniz.

- Fitness merkezinin iyi fikir olduğunu söyler, düşünmek için ajandanıza not alırsınız.

- Onun kaygılarını göz önünde bulundurup birlikte fitness merkezine gitmek için anlaşırsınız.

6. Çalıştığınız şirketin Afrika’daki bayisi o bölgedeki bir lise için maddi ve teknik yardım yapılmasını istiyor. Bunun firmaya herhangi bir doğrudan parasal katkısı hemen olmasa da şirketin sosyal sorumluluklarına önem veren bir kurum olduğu izlenimini yaratmak için iyi bir fırsat.

- Masraflı olduğunu söyleyip teklifi geri çevirirdiniz.

- Bu konuyu ciddi bir şekilde düşünme konusunda anlaşırdınız.

- Teklifi kabul eder ve hemen Dünya Bankası’nda çalışan arkadaşınızı arayarak bu girişimi nasıl başlatacağınız konusunda bilgi alırdınız.

7. Önemli bir müşteriniz, çok uğraştığınız bir iş için rakibinizle anlaştığını söylüyor.

- Çalışma arkadaşlarınıza o işi almak için elinizden geleni yaptığınızı söylerdiniz.

- Bu yenilgi üzerinde fazla düşünmez, müşterinin kararındaki bazı unsurların sizin kontrolünüz dışında olduğunu kabul ederdiniz.

- Olanları düşünür, bu müşteriyle gelecekte nasıl ilgilenmeniz gerektiği konusunda daha fazla bilgi sahibi olduğunuzu anlardınız.

8. Kariyerinizin başındayken, 50 yaşına geldiğinizde ülkenizdeki en büyük firmalardan birinde genel müdürlük görevine gelmeyi hedeflemiştiniz. Zaman hızla geçmiş, 48 yaşına gelmişsiniz ve hala bölüm müdürüsünüz.

- Mevcut görevinizi kabullenir ve onu elinizden geldiğince iyi yapmaya gayret ederdiniz.

- İlerlemek için çaba göstermeye devam eder, hedeflerinizi bir miktar küçültürdünüz.

- Hedefinize ulaşmanın bir yolunu arardınız.

9. İşiniz giderek daha stresli bir hale geldi. Yetiştirilmesi gereken işler, sizden istenenler, gece geç saatlere kadar çalışmalar sıklaştı.

- “Bu da geçecek” diye kendi kendinize telkinde bulunurdunuz.

- İşinizin bir kısmını bir çalışma arkadaşınıza vermeye çalışırdınız.

- Enerji toplamak için biraz izin kullanmak isterdiniz.

(Şimdi de ‘SUBMIT’ düğmesine tıklayın. Değerlendirmede mavi nokta sizin skorunuzu, kırmızı eşkenar dörtgen ise HRW ortalamasını ifade ediyor.)

Bu makalenin İngilizce aslını BBC Capital’da okuyabilirsiniz.

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