ABD'de gözaltında ölen kadının son mesajı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir cezaevinde gözaltındayken intihar ettiği açıklanan Sandra Bland'in, bir arkadaşına telefon ederek trafik ihlalinden bu noktaya geldiğine inanamadığını ve "ne diyeceğini bilemediğini" söylediği ortaya çıktı.

28 yaşındaki Amerikalı kadın otomobil kullanırken, polisin müdahalesiyle yolun kenarına çekilmiş, polisle çekişince de gözaltına alınmıştı.

Bland bu olaydan üç gün sonra da ölü bulundu.

Sandra Bland'in arkadaşının telefonuna bıraktığı sesli mesaj, ABC televizyonunda yayınlandı.

Bland 22 saniye kadar süren mesajında "Hakikaten, bütün bu olup bitenler hakkında, hala ne diyeceğimi bilemiyorum. Sinyal vermeden şerit değiştirmekten nasıl bu noktaya geldim?" diyor.

ABC'nin haberine göre 10 Temmuz'da gözaltına alınan Sandra Bland bu mesajı mahkemeye ilk kez çıkarılmasının ardından bıraktı.

Bland aynı gün kız kardeşine ve kefalet işlerine bakan bir kişiye de telefon etti.

Ailesi raporu reddediyor

Bland'in ailesi, kızlarının Waller County hapishanesindeki hücresinde kendisini astığını ifade eden adli tıp raporunu reddediyor.

Dün de Bland'in hapishane kaydı yapılırken bir gardiyana, daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği ortaya çıkmıştı.

Şerif Glenn Smith, Sandra Bland'in bu açıklamayı hapishanede gözaltına alınan herkese sorulan sorulara yanıt verirken yaptığını açıkladı.

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Teksas eyaleti yetkilileri ve FBI, Bland'in ölümü hakkında soruşturma başlattı.

Olayın kaydını içeren videoda, Brian Encinia adlı polisin Bland'e ceza yazdığı, sonra durumun hızla gerginleştiği ve Bland'in otomobilinden çıkmayı reddetmesi üzerine Encinia'nın, Bland'i tehdit eder şekilde konuştuğu görülüyor.

Bland'i otomobilinden inmeye zorlayan polis, bunu başaramayınca "Yüzüne ışık tutacağım" diyor.

Bland ailesini temsil eden avukat Cannon Lambert, yakınlarının elinde Sandra Bland'in daha önce intihar girişiminde bulunduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını ve genç kadının depresyon geçirdiği şeklindeki ifadeleri de reddettiklerini açıkladı.

Bland'i gözaltına alan polis Encinia'nın, yalnızca bir yıldan biraz daha fazla süredir güvenlik güçleri bünyesinde çalıştığı ve şimdi zorunlu izne çıkarıldığı kaydedildi.