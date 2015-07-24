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Brezilya’da 113 milyon yıllık dört bacaklı yılan fosili bulundu.

Bilim insanları ilk kez bir dört bacaklı yılan fosiline rastlandığını söylüyor.

Daha önce arka bacakları olan yılan fosilleri bulunmuştu. Ancak bunun, modern yılanların atası olduğuna inanılıyor.

Ayrıca yılanların denizden gelmediği tezini de güçlendiriyor.

Fosil bu hayvanların yüzmeye değil, delik açmaya adapte olduklarına işaret eden izler taşıyor.

Bu da yılanların karada evrim geçirdiği tezini destekliyor.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi Science’ta yayımlandı.

Son yemek

İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nden Dr Nick Longrich, "Yılanların deniz canlılarından türedikleri tezi giderek zemin kaybediyor. Bu bilinen en ilkel yılan fosili ve deniz canlısı olmadığı çok açık" dedi.

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BBC’ye konuşan Dr. Longrich, fosilin kuyruğunun palet şeklinde olmadığına dikkat çekerek, hiçbir yüzgeç işaretinin bulunmadığını, uzun gövde ve kısa burnun toprak kazan hayvanlara özgü özellikler olduğunu vurguladı.

19,5 santimetrelik fosile Tetrapodophis amplectus adı verildi.

Hayvanın ön ayakları (kolları) 4, arka ayakları da 7 milimetre uzunluğunda.

Hayvanın, vücuduna oranla daha zayıf kalan bacaklarını yürümek için değil, avını kavramak için kullandığı tahmin ediliyor.

Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan hayvanın midesindeki kalıntılar, hayvanın son avının bir başka omurgalı canlı olduğuna işaret ediyor.