Esad: Ordumuz asker sıkıntısı çekiyor

Telif hakkı AFP

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, şimdi beşinci yılında yılında olan isyancılara karşı savaşta, ordunun bazı kesimleri korumak için bazı alanlardan vazgeçmek zorunda kaldığını kabul etti.

Suriye lideri ayrıca ordunun asker sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını da söyledi.

Bir gün önce Esad asker kaçaklarını ve firariler için af ilan etti.

Ülkedeki çatışmanın 230.000'den fazla kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin de evlerinden olmasına neden olduğu düşünülmekte.

Telif hakkı BBC World Service

Geniş alanlar artık hükümet kontrolü altında değil.

Ordu zayıfladı

Suriye ordusu bir zamanlar 300.000 kişilik bir orduydu.

Ama AFP haber ajansına göre ölümler, firarlar ve askerden kaçma nedeniyle asker sayısı yarıya inmiş.

Suriye lideri, isyancıların Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar gibi ülkeler tarafından dışarıdan destek aldığı bir ortamda, ordunun tüm ülkeyi savunacak insan gücü olmadığını söyledi.

Telif hakkı Reuters

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi göre, en az 70.000 erkek askerlik hizmetinden kaçınmayı başardı.

Mart 2011'de başlayan çatışmalarda 80,000'den fazla asker ve hükümet yanlısı milis öldürüldü.

Suriye ordusu, Temmuz başında insan gücündeki sıkıntısı aşmak için askere alma kampanyası başlattı.

Hedef tüm ülke savunması değil

Telif hakkı BBC World Service

Beşar Esad ordunun konsolide olduğu kilit alanları savunabileceğinden emin olduğunu da söyledi.

Bundan kasıt Şam, Humus ve Hama ve sahil kentleri...

Ama kuzeyde Halep ve güneyde Deraa gibi diğer büyük şehirlerin savunulmasının kuşkulu olduğu belirtiliyor.

Ancak, Esad mücadele sözü verdi ve şu anda herhangi bir müzakere umudunu dışladı.