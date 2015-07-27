Günay Özarslan'ın cenazesi 3 gün sonra toprağa verildİ

Telif hakkı n

İstanbul Bağcılar’da Cuma günü düzenlenen operasyon sırasında öldürülen Günay Özarslan’ın cenazesi bugün defnedildi

Özarslan'ın cenazesi, üç gündür cemevinde bekletiliyordu.

"Günay Özarlan Ölümsüzdür" yazılı pankartla yürüyüş yapan grup sık sık slogan attı. Cenazeyi kadınlar taşıdı. Polis helikopteri havadan grubu takip etti.

Alevi kurumlarının temsilcileri ve HDP milletvekili Turgut Öker, CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Hilmi Yarayıcı'dan oluşan bir grup sabah saatlerinde İstanbul Vali Yardımcısı'yla bir araya gelmişti.

Telif hakkı n

Görüşmede cenazenin öğleden sonra kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Günay Özarslan’ın cenazesinin kaldırılması için Gazi Mahallesi’nde toplanan kalabalığa polis müdahale etmiş, çıkan olaylarda bir polis memuru hayatını kaybetmişti.

Telif hakkı n Image caption Polis memuru Muhammet Fatih Sivri için cenaze töreni düzenlendi.

Polis memuru Muhammet Fatih Sivri için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok "Bu milletin haysiyet ve onuru için şehitler vereceğiz, bu bayrağı gönderden indirmeyeceğiz. Çok arzu ederdim dün akşam Muhammet’in yerine şehit olmayı. Onun kanını yerde bırakmayacağız." dedi.

Polis memuru Muhammet Fatih Sivri’nin göğsüne üç kurşun isabet etmiş, kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.