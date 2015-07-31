Batı Şeria'da 18 aylık Filistinli bebek yakılarak öldürüldü

Telif hakkı c Image caption Ali Said Davabşa saldırganların gece evi kundaklaması sonucu öldü.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin düzenlediğinden şüphelenilen kundaklama olayında yakılan evin içinde kalan 18 aylık bebek yanarak yaşamını yitirdi.

Nablus yakınlarındaki Duma köyünde gece saatlerinde saldırı gerçekleştiği esnada tüm ailenin evde uyuduğu ifade ediliyor.

Görgü tanıkları anne ile babanın dört yaşındaki büyük çocuklarını da alarak kaçtıklarını, ancak bebeklerini kurtaramadıklarını ifade etti.

Ali Said Davabşa adlı bebeğin olay yerinde öldüğü, kaçmayı başaran aile fertlerinin de ağır yaralandığı belirtiliyor.

Telif hakkı RABBIS FOR HUMAN RIGHTS Image caption Kundaklanan evin yakınlarında bir duvara İbranice 'İntikam' yazılmış.

Evin yakınlarında fark edilen bir duvar yazısında ise İbranice 'İntikam' yazıldığı dikkat çekiyor.

Kundaklama olayında yakınlardaki bir diğer evin de hasar gördüğü belirtiliyor.

Netanyahu: Bu bir terör eylemi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu saldırıyı "menfur ve korkunç" diye tanımladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Netanyahu "Bu her açıdan bir terör eylemidir. İsrail devleti yapanın kim olduğuna bakmaksızın terörizme karşı sert bir tavır sergiler." dedi.

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Batı Şeria'daki Filistin yönetimini elinde bulunduran Filistin Kurtuluş Örgütü ise Ali Said Davabşa'nın "vahşi suikastinden tam anlamıyla İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu" savundu.

Açıklamada "Bu, İsrail hükümetinin yerleşimci terörüne on yıllardır tanıdığı dokunulmazlığın doğrudan bir sonucu" denildi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "İlk belirlemelere göre şüpheliler günün ilk saatlerinde köye geldi ve evleri kundaklamaya başladı. Evlerin duvarlarına da spreylerle bir takım mesajlar bıraktılar" denildi.

İsrail Emniyeti sözcüsü Luba Samri de , "Milliyetçi hislerle gerçekleştirilmiş bir saldırı olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.

Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldığı da belirtildi.

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İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Küdüs'teki 100'den fazla yerleşimde 500 bin dolayında Yahudi yaşıyor.

Yerleşimler uluslararası hukuka aykırı olarak görülüyor ancak İsrail buna karşı çıkıyor.