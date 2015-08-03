Kudüs'teki LGBT yürüyüşünde bıçaklanan kız öldü

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Kudüs'te geçen Perşembe günü yapılan LGBT Onur Yürüyüşü'nde bıçaklanan 16 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti.

Shira Banki adlı kurban bıçaklı saldırıya uğrayan altı kişiden biriydi.

2005 yılında da benzer bir saldırı düzenleyen aşırı dinci Yahudi Yishai Schlissel olay yerinde gözaltına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin aşırılık yanlısı Yahudilere karşı "sıfır hoşgörü" politikası izleyeceğini söyledi.

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Netanyahu'nun "sıfır hoşgörü" açıklaması aynı zamanda 18 aylık bir Filistinli bebeğin Yahudi yerleşimcilerin kundaklaması sonucu ölümünü izliyor.

İsrail kabinesi Filistinlilere karşı aşırı milliyetçi şiddete yönelik yeni önlemleri onayladı. Bu önlemlere yargılamadan gözaltında tutmak da dahil.

Filistinlilere karşı uzun süredir kullanılan yöntem nadiren İsraillilere karşı alınıyor.

Filistinli bebeğin öldürülmesi olayında henüz kimse gözaltına alınmadı.

LGBT yürüyüşündeki saldırı çevredeki gazeteciler tarafından görüntülenmiş, zanlının ceketindeki bıçağına uzanması fotoğraflanmıştı.

Zanlı Schilessel daha sonra bir polis tarafından etkisiz hale getirilene dek yürüyüştekileri bıçaklamıştı.

Schlissel 2005'te düzenlediği benzer bir saldırının ardından aldığı 10 yıllık hapis cezasını sadece üç hafta önce tamamlamıştı.

LGBT Onur Yürüyüşü Kudüs'te çoğunluktaki laikler ve aşırı dinci Yahudiler arasında uzun süredir bir gerilim kaynağı.