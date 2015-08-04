Manchester United'dan Bale'e rekor teklif

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Manchester United'ın ve takımın Menajeri Louis van Gaal'in Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale için bu yaz iki kez 100 million sterlinlik teklifte bulunduğu bildiriliyor.

İddialara göre Real Madrid yönetimi teklifleri her iki sefer de geri çevirdi.

Galli kanat oyuncusu Bale'in Bernabeu'daki ikinci sezonu zorlu geçmişti.

Bale'in adı bu yaz sürekli olarak Old Trafford ile bağlantılı anıldı.

İngiliz gazetesi Sun'a göre, Manchester United 26 yaşındaki oyuncu için iki kez dünya rekoru düzeyinde teklifler yaptı ama bunlar geri çevrildi.

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Real Madrid kulüp başkanı Florentino Perez'in United ile iş yapmayı reddettiği ileri sürülüyor.

Gazeteye göre Bale de zaten kulübünü bırakmak istemiyor.

Benitez: Bale kalacak

Yeni Real Madrid hocası Rafa Benitez de "mutlu" bir Bale'in İspanya'da kalmasını ve kulübü ile "iyi bir sezon" geçirmesini beklediğini söyledi.

Eski Liverpool ve Chelsea hocası olan Benitez Real'de yeni bir hücum planı denemek istiyor.

Benitez Bale'i, Carlo Ancelotti zamanındakinden daha merkezi bir konumda oynatacak.

Benitez basın toplantısında "teklifler hakkında konuşmak istemiyorum" dedi ve ekledi: "Her şey yolunda ve eminim Bale bizimle iyi bir sezon geçirecek. Gareth bizim için çok önemli bir oyuncu ve onun burada mutlu olduğunu biliyorum."