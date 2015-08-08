Silopi'de ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cuma günü 3 kişinin öldüğü olaylarda ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

Silopi'de güvenlik güçleri ile bölge halkı arasında, polis baskınlarına karşı sokaklara hendek açılması üzerine çıkan gerginlik çatışmaya dönüşmüş, çıkan olaylarda 3 kişi yaşamını yitirmiş, en az 15 kişi de yaralanmıştı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), ağır yaralanan polis memuru Muhammet Onur Demir'in tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybettiğini bildirdi.

DHA, dünkü olayların PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin polisin girişini engellemek için açtıkları hendeklerin, güvenlik güçlerince kapatılmak istenmesi üzerine çıktığını aktardı.

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Dün 58 yaşındaki Hamdi Ulaş, 27 yaşındaki Kamuran Bilin ve 17 yaşındaki Hıdır Tamboğa'nın yaşamını yitirdiği olayla ilgili BBC Türkçe'ye konuşan HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda, özellikle son 10-15 günde Başbakan'ın 'terörle mücadelenin gereğini' yaparız tarzı demeçlerinden sonra 1300'e yakın demokratik siyasette yer alan arkadaşımız gözaltına alındı. Kimi ilçelerde bu gözaltılara karşı hendek kazılıyor. Silopi de bunlardan biriydi. Zırhlı araçlar sabah 0530'da mahalleye girmeye çalışmışlar, halk da karşılarına çıkmış. Engel olmaya çalışınca halk taranmış. Biz tanık olmadık ama kimi yerlerde zırhlı araçlarla silahla karşı konulduğu da ifade ediliyor."

Şırnak Valiliği de dün Silopi'de yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Güvenlik güçlerimize karşı roket, EYP, mayın ve uzun menzilli silahlarla saldırıda bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yapılan operasyonda biri ağır olmak üzere 2 polis memuru yaralanmış, çatışma esnasında 3 şahıs ölmüş, 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır."

Yaralı polis memuru Muhammet Onur Demir'in ölümüyle son 33 günde hayatını kaybeden güvenlik görevlisi sayısı 25 oldu.