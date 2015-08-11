Almanya Yunanistan'daki krizde 100 milyar euro kârlı çıktı

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Almanya'nın Yunanistan'daki krizden 100 milyar euro kârlı çıktığı açıklandı.

Yatırımcıların güvenli buldukları Alman tahvillerine yönelmesi nedeniyle Almanya'nın borçlanma maliyeti düştü.

Alman IWH Enstitüsü'nün araştırmasına göre, Yunanistan temerrüde düşse bile, Almanya krizden kârlı çıkacak.

Yunanistan, bu hafta kreditörlerle 86 milyar euroluk üçüncü bir mali program üzerinde uzlaşmaya çalışıyor.

Şimdiye kadar Yunanistan'a 90 milyar euro kredi sağlayan Almanya, yeni kurtarma paketi için ağır koşullar öne sürüyor.

Yunanistan AB liderlerinin köprü kredisi üzerine uzlaşmasından önce Haziran ve Temmuz'da Uluslararası Para Fonu IMF'ye ödemelerini yapamamıştı.

Kritik tarih 20 Ağustos

Üçüncü kurtarma paketi üzerine 20 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlanması gerekiyor.

Bu tarihte, Yunanistan'ın Avrupa Merkez Bankası'na bir ödeme yapması gerekiyor.

Yunan yetkililer, müzakerelerin "son düzlükte" olduğunu açıkladı. Bu açıklamayla Atina borsasında hisselerin değeri ortalama yüzde 2 oranında arttı.

Ancak Berlin'de ihtiyatlı bir hava hakim.

Başbakan Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert "kusursuzluk hızdan önce gelir" dedi.

Hristiyan Demokrat Parti milletvekili Ralph Brinkhaus da, "kötü bir anlaşma için acele etmek yerine" geçici bir köprü kredisi sağlamanın daha iyi olabileceğini söyledi.

Alman yetkililer, yeni kurtarma paketi için Yunanistan'ın emeklilik ve özelleştirme alanlarında reform yapmasını istiyor.

Atina ise zor durumdaki bankaları için para bulmaya çalışıyor.

Varılacak anlaşmanın Alman parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

Alman milletvekillerinin çoğu, Yunanistan'da solcu Aleksis Tsipras hükümetine daha fazla fon sağlanmasına karşı çıkıyor.

Bununla birlikte Halle Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, 2010-2015 döneminde, Almanya'nın faiz ödemelerinde, gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 3'ü kadar tasarruf sağladığını açıkladı.